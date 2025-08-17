Kovács Gergely megalapította az Analóg Digitális Polgári Kört

Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;Digitális Polgári Körök;

2025-08-17 19:53:00 CEST

Elege lett a hazug liberális propagandából.

Megalapította az Első Analóg Digitális Polgári Kört a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke.

Kovács Gergely – aki egyben a XII. kerület polgármestere is – azzal indokolta a lépését, hogy engedett az idők szavának. Első akciójával a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert vette célba, akit állítása szerint kemény kritikával illetett „a magyarok ősi fegyverével, a tollal”.

Terveiről szólva elmondta, hogy a munkát húszezer példányban fogják sokszorosítani, és azokhoz tervezik eljuttatni, akik az igazságra is kíváncsiak, „nemcsak a hazug liberális propagandára”.