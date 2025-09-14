Vihatathatatlan szellemi fölényt lát a jobboldalon a kormányfő.
Kár, hogy inkább csak a luxizó NER-milliárdosoknak kellene többet fizetniük. Mészáros Lőrincnek és Tiborcz Istvánnak, például.
A miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek írt egy nyílt levelet. Mindent tud a világról, csak a kárpátaljai nagyvárost, Munkácsot érő orosz rakétatámadásról felejtett el említést tenni.
Szentkirályi Alexandra és Csisztu Zsuzsa is a tagja.
Megérkezett a jóváhagyás, a szervezőmunka pedig elkezdődött – közölte Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke.
A kormányszóvivő vezette Nők a bántalmazás ellen egyeztetést kezdeményez, így akár jogszabálymódosítások is jöhetnek. Ez némi fáziskésést jelent ahhoz képest, hogy úgy tűnik, maga Renner Erika már elért törvényi változást Magyarországon.
Elege lett a hazug liberális propagandából.
Hogyan történhetett meg, hogy a pályafutását a „Ruszkik haza!” jelszavával indító, majd azóta lépten-nyomon a szuverenitásról beszélő Orbán Viktor mellett az orosz titkosszolgálat, a KGB egyik utódszervezete kezdett kampányolni? Podcast.
Somogyi Zoltán politikai elemző szerint azonban nem jó, hanem kifejezetten kontraproduktív modell, ha a politika kinevez a „nemzet csapatának” egy klubot.
Szigorúan a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd érdekében.
Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója szerint hiába érezte meg helyesen a Fidesz, hogy a Tisza Párthoz képest teret vesztett az online világban, látható, hogy ilyen kampányt folytatni a kormánypárt struktúrája mellett nehéz.
Nem igazán hozta lázba Orbán Viktor pártjának a szavazóit a digitális harc. Felmérés.
A miniszterelnök egyik legfontosabb teendője augusztus 11-én hétfőn az volt, hogy a nem is titkoltan pártpolitikai célú Digitális Polgári Körök vasárnap meghirdetett szeptember 20-i nagygyűlését vitassa meg ott, ahol az ország ügyeinek kellene eldőlnie.
Szakszerű módon zajlik a jelentkezők szűrése.
2025. szeptember 20-án fogják tartani a Papp László Budapest Sportarénában.
A rapper hangsúlyozza, hogy az ő szavazata nem eladó, nem is tekinti magát fideszesnek, támogatása pragmatikus alapon nyugszik. Szerinte a Tisza Párt elnöke nem is akarja megnyerni a 2026-os parlamenti választást, ő viszont ellenzékieket is vár a Digitális Polgári Körébe. Videóinterjú.
De Tóth Gabi, Kálomista Gábor és Németh Balázs is csatlakozott Kocsis Máté kezdeményezéséhez, együtt fogják „bokán rúgni” a hivatásos hergelőket.
A legtöbb, 8,8 ezer kedvelést Orbán Viktor kezdő bejegyzése kapta, összesen 2,3 ezren szóltak hozzá. Pedig ennek a DKP-nak jelenleg 27,8 ezer tagja van – értesült a Népszava.
Reméli, hogy a Fidesz jóváhagyja a kezdeményezést.
A kormányszóvivő kiemelte, hogy Dopeman nem az ő digitális körükhöz csatlakozott.
A miniszterelnök nem bízott semmit a véletlenre, kipróbált és hozzá hű kormánypártiakkal vette körbe magát a digitális barikádokon. A NER-hez végleg megtért Dopeman kiemelt szerepet kapott, ő vezeti ugyanis a „Jó arcok” DPK-t.
A korábban kiskorúak megrontásáról rappelő Pityinger László 2013-ban még egy ledöntött Orbán-szobor fejét rugdosta, mostanra ott ül a Karmelitában a miniszterelnök jobbján. Állítása szerint rájött, hogy a kormányfő mennyire ügyes, szerinte „számtalan területen” hasonlóképp jár az eszük. Megértette azt is, miért van behugyozva az Európai Unió.
Egy hosszú listát is közölt, kiket nem látnak szívesen.
Művészeti szabadság – reagált a miniszterelnök politikai igazgatója az MCC Feszten, amikor Dopeman korábbi dalszövegeiről kérték ki a véleményét, miután a rapper Orbán Viktor mellett tagja lett az egyes számú Digitális Polgári Körnek.
Orbán Viktoron kívül az első számú Digitális Polgári Körben és az azon kívüli kormánypárti nyilvánosságban inkább forró krumpliként kezelik a nőverésről és kiskorúak szexuális megrontásáról rappelő fideszes megmondóember közéleti szerepét.
Szerinte gyengült az ellenzéki pártokhoz való kötődés, az átszavazási hajlandóság pedig korlátozott.