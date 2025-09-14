Dopeman: Orbán Viktor a frankót mondja, Magyar Péter az ördöggel kötött szövetséget

A rapper hangsúlyozza, hogy az ő szavazata nem eladó, nem is tekinti magát fideszesnek, támogatása pragmatikus alapon nyugszik. Szerinte a Tisza Párt elnöke nem is akarja megnyerni a 2026-os parlamenti választást, ő viszont ellenzékieket is vár a Digitális Polgári Körébe. Videóinterjú.