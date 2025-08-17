Bokorba vizelés miatt kitört a vita, halálra vertek egy férfit Kelenföldön

bántalmazás;verekedés;Kelenföld;

2025-08-17 22:40:00 CEST

Egyelőre sok körülmény tisztázatlan. Azt sem tudni konkrétan, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják a feltételezett elkövetőt.

Tragédiával végződött egy szóváltás Budapest XI. kerületében - hangzott el az RTL Híradójának vasárnap esti adásában.

Az áldozat, egy 51 éves férfi kedden hunyt el, olyan súlyos sérüléseket szenvedett. A bűncselekmény a Kelenföldi pályaudvar közelében, egy tízemeletes panelház aljában történt.

Az elhunyt férfi – hozzátartozók elmondása szerint – békés természetű volt. A vitát az váltotta ki, hogy az áldozat egyik ismerőse a pályaudvar közelében egy bokorban vizelt, amit az egyik lakó szóvá tett. A férfi közvetítőként próbálta csillapítani az indulatokat, azonban a kialakult dulakodás során bántalmazás érhette – a szemtanúk szerint megüthették vagy megrúghatták. A férfi nagyothalló volt. Sokszor a beszélgetőpartnere vállára tette a kezét, így érte el, hogy a másik felé forduljon, és le tudja olvasni a szájáról, mit mond. Unokatestvére szerint ezt érthette félre a támadója. A szemtanúk szerint ezután nemcsak megütötték, hanem meg is rúgták.

A rendőrség az ügyben egy helyi lakost gyanúsítottként hallgatott ki, aki jelenleg szabadlábon védekezhet. Egyelőre nem tudni, milyen bűncselekménnyel gyanúsítják.