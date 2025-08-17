Volodimir Zelenszkij az orosz légicsapások leállítását sürgette washingtoni tárgyalásai előtt

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-17 22:15:00 CEST

Szerinte ha az oroszokban nincs nincs meg szándék az öldöklés leállítására, akkor nehéz lesz rávenni őket a békében történő együttélésre is.

Oroszország rendre elutasítja a tűzszünetre irányuló felhívásokat, és máig nem döntött arról, mikor hagyja abba a gyilkolást – közölte az X-en közzétett üzenetében az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, minden felsorolt szempont kulcsfontosságú ahhoz, hogy valóban fenntartható és megbízható békét lehessen elérni, azonban az orosz fél magatartása megnehezíti a helyzetet. „Ha nincs meg bennük az akarat egy ilyen egyszerű parancs végrehajtására – vagyis a légicsapások leállítására –, akkor óriási erőfeszítésekbe kerülhet, hogy valaha is eljussanak a sokkal nagyobb feladathoz: az évtizedeken át tartó békés együttéléshez a szomszédaikkal” – fogalmazott, jelezve: a gyilkolás leállítása a háború lezárásának alapvető eleme.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trumpnak a Fehér Házba szóló meghívásért. „Fontos, hogy mindenki egyetértsen abban: szükség van vezetői szintű párbeszédre, hogy tisztázzuk a részleteket, és meghatározzuk, mely lépések elengedhetetlenek és működőképesek” – írta. Bejegyzésében üdvözölte az északi és balti partnerek kiállását is.

Volodimir Zelenszkij vasárnap Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, hétfőn pedig több európai vezetővel együtt Washingtonban találkozik az amerikai elnökkel.