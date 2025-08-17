Több európai vezetővel együtt megy hétfőn Volodimir Zelenszkij a Fehér Házba, előhangként az ukrán elnök már ellent is mondott Donald Trumpnak

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;orosz megszállás;

2025-08-17 14:49:00 CEST

Az ukrán elnök vasárnap délután Ursula von der Leyennel tartott egy brüsszeli sajtótájékoztatót, amelyen újra hangsúlyozta, a békemegállapodást tűzszünetnek kell megelőznie.

Nem egyedül tárgyal hétfőn a Fehér Házban Donald Trumppal az ukrán elnök – írja a BBC.

Vasárnap több európai vezető jelezte, hogy csatlakozik Volodimir Zelenszkijhez. Jelen lesz Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Utóbbi árulta el, hogy az ukrán elnök kérésére állt össze a társaság.

Orbán Viktor neve nem szerepel a résztvevők között.

Volodimir Zelenszkij vasárnap délután már elutazott Brüsszelbe, ahol Ursula von der Leyennel tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen hangsúlyozta, az oroszokkal kötendő békemegállapodást tűzszünetnek kell megelőznie, hogy legyen idő Vlagyimir Putyin egyelőre nem is ismert követeléseinek az áttekintésére. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a tárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalnál kell kezdődniük, az európai vezetők pedig támogatják ezt. – Oroszország máig, 12 éve sikertelenül harcol a donyecki régióban – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, emlékeztetve, hogy Ukrajna alkotmánya kizárja területek átadását, szóval a kérdést a békemegállapodás előtti utolsó tárgyalási szakaszban, a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz megbeszéléseken vennék elő. Kitért arra is, Ukrajnának az EU-csatlakozása jelenti a békét, ráadásul nem lehet elválasztó vonal Ukrajna és Moldova között, vagyis Moldovát is fel kell venni az EU-ba.

Donald Trump pénteken azzal utazott el az alaszkai Anchorage-be találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy minimum egy tűzszünetre rá akarja venni az orosz elnököt. Ebből lett az a tárgyalásuk után, hogy tűzszünet helyett az amerikai elnök már gyors békemegállapodást akar.

Volodimir Zelenszkij azt követően látogat ismét a Fehér Házba, hogy a február 28-i látogatásán Donald Trump elnök és JD Vance alelnök nyilvánosan próbálta megszégyeníteni, kérdőre vonva, amiért nem elég hálás az Ukraknának nyújtott amerikai segítségért és azért is, hogy nem visel öltönyt.

A Reuters beszámolója szerint az európai hatalmak célja egy háromoldalú találkozó előkészítése Trump, Putyin és Zelenszkij között, amely biztosítaná Ukrajna tényleges beleszólását saját jövője alakításába. Emellett erős biztonsági garanciákat szeretnének Ukrajna számára az Egyesült Államok bevonásával, valamint olyan helyzetet kívánnak teremteni, amely szükség esetén lehetőséget ad a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozására.

A Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó után Trump felhívta Zelenszkijt, és közölte vele, hogy az orosz elnök hajlandó befagyasztani a legtöbb frontvonalat, ha Ukrajna átadja Donbász régió egészét. Egy ügyet ismerő forrás szerint Zelenszkij ezt elutasította.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt.