Elgázolt egy embert a villamos a XIX. kerületben

Budapest;baleset;Üllői út;XIX. kerület;villamosgázolás;

2025-08-18 08:55:00 CEST

A baleset az Üllői úton, a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt.

Elgázolt egy embert a villamos Budapest XIX. kerületében, az Üllői úton, a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon – közölte hétfő reggel a katasztrófavédelem.

A műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik kiemelték a szerencsétlenül járt embert, majd átadták a mentőknek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebookon azt írja, a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedett, a kimaradt szakaszon a közlekedők pótlóbusszal utazhattak. Az 50-es villamos azóta újra a teljes vonalon közlekedik.