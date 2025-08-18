A belügy szerint Ruszin-Szendi Romulusz nem fizette vissza a zsírleszívás költségét

„Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház részére 2025. augusztus 15. napjáig Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívás költségeivel összefüggésben befizetést nem teljesített” – válaszolta a Belügyminisztérium (BM) Budai Gyula írásbeli kérdésére, miután a fideszes parlamenti képviselő arról érdeklődött, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa visszafizette-e a zsírleszívás költségét a KEHI-jelentést követően.
Az atv.hu cikke szerint az írásbeli kérdést a politikus először Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek tette fel július 31-én. „Kedves Péter! Megérkeztek a válaszok, amely szerint Ruszin-Szendi Romulusz volt Vezérkari Főnök, aki a te tanácsadód, a mai napig nem fizette meg a zsírleszívás költségét sem a HM, sem a BM részére!” – kommentálta hétfő délután Budai a Facebook-oldalán. A fideszes politikus egyúttal arra kéri a Tisza Párt elnökét, hogy fizesse ki Ruszin-Szendi helyett ezt az összeget.KEHI-jelentés: A Honvédkórház fizette Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívását, a költségeket utólag behajtják a volt vezérkari főnökön
Ami a KEHI-jelentést illeti – amely szerint Ruszin-Szendi Romulusz a Honvédkórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek mintegy 1,2 millió forintos költségét a kórház állta –, arra a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke, egyben a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa július elején egy Facebook-posztban úgy reagált: „Ez semmi más, csak a karaktergyilkosság újabb fejezete. A KEHI mint állami szervezet pontosan annyira hiteles, mint azok, akik megrendelték tőlük ezt a jelentést”Nyomozás folyik Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásának ügyébenElképzelhetetlen, hogy a Honvédkórház menedzsmentje és a honvédelmi miniszter tudomása nélkül kerülhetett volna sor a tábornoki zsírleszívásra – állítják szakértők