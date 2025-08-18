KEHI;Budai Gyula;Honvédkórház;Belügyminisztérium;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;zsírleszívás;

2025-08-18 15:09:00 CEST

A belügy szerint Ruszin-Szendi Romulusz nem fizette vissza a zsírleszívás költségét

Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő arra kérte Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, hogy fizesse ki a volt vezérkari főnök helyett a zsírleszívás költségét.