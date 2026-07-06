Orbán utasítására támadták a „Soros-bérenc” civileket

Joggal hihette eddig eddig a közvélemény, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) két évvel ezelőtti támadását a Norvég Civil Támogatási Alapból támogatott civil szervezetekkel szemben Lázár János kancelláriaminiszter, az ügyben legtöbbet nyilatkozó politikus kezdeményezte. Azonban a jogvédő szervezet két év pereskedés után végre elérte, hogy a Miniszterelnökség elárulja: ki volt a „soron kívüli kormányzati ellenőrzés” valódi kezdeményezője. Maga a miniszterelnök adta ki az utasítást.