Az átlátszó perelte ki, hogy a Honvédkórház miként kezeli az érzékeny egészségügyi adatokat, de azt a mai napig nem tudni, hogy azok hogyan kerültek egy kormányzati szervhez, ki engedélyezte a kiadást.
A Miniszterelnökség szerint kiemelkedő érdeklődés mutatkozik a KEHI elnöki pályázatára, a cél az, hogy a hivatal élére „hiteles, felkészült és tekintélyes” vezető kerüljön.
Havasi Bertalan szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter „zavaros ügyeit” a Diákhitel Központ élén.
Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. A friss indoklás szerint sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A KEHI vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el.
Gaál Szabolcs Barnát keddi hatállyal mentette fel a kormányfő, utódját még nem nevezte ki.
Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő arra kérte Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét, hogy fizesse ki a volt vezérkari főnök helyett a zsírleszívás költségét.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata „luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket” állapított meg a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan ügyében. Egy kerti magaságyás 18 millió forintba, a prémium jakuzzi 7,6 millióba került.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal közölte, tanácsadó tevékenységet folytatott, melynek eredményeként véleményt készített. Magyar Péter szerint viszont valójában megrendelésre, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálat folyt rendőrök igénybevételével a házassága megromlásakor.
Az illetékes hatóságok vadul hárítanak, az ellenzék vizsgálóbizottsággal derítené ki, kiknek a zsebébe folyt a Microsoft-csalások extraprofitja.
Egy kétmilliárd forintos, hitelszerződéssel kapcsolatos csalás miatt indított nyomozást a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) feljelentésére a Budai Nyomozó Ügyészség.
A kettős elszámolás nem bűncselekmény a rendőrség szerint, ha nem szándékosan követik el. Többek között ez derült ki a Staudt Gábor jobbikos országgyűlési képviselő által kikért dokumentumokból – vette észre a Magyar Nemzet.
Joggal hihette eddig eddig a közvélemény, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) két évvel ezelőtti támadását a Norvég Civil Támogatási Alapból támogatott civil szervezetekkel szemben Lázár János kancelláriaminiszter, az ügyben legtöbbet nyilatkozó politikus kezdeményezte. Azonban a jogvédő szervezet két év pereskedés után végre elérte, hogy a Miniszterelnökség elárulja: ki volt a „soron kívüli kormányzati ellenőrzés” valódi kezdeményezője. Maga a miniszterelnök adta ki az utasítást.
A magyar állam azért tart fenn ellenőrző szerveket, hogy ellenőrizzék a közpénzek törvényes felhasználását és a szervezetek jogszerű működését. Természetesen a jövőben is ezt fogjuk tenni – válaszolta lapunk kérdésére Havasi Bertalan. A Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjétől azt kérdeztük, hogy miért döntött úgy Orbán Viktor 2014-ben, hogy soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendel el a Norvég Civil Támogatási alapból támogatott civil szervezetekkel szemben.
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) azonnali egyeztetést kezdeményez a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vezetésével a KEHI erdészetekre vonatkozó jelentéstervezetével kapcsolatosan - közölte a tárca.
Többek között lopás, csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a múlt héten az állami erdészeteknél történt visszaélések feltárása után a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Kehi, miután hat állami vállalatnál bűncselekményeket tárt fel a szervezet. A kár elérheti a másfél milliárd forintot - írja a Népszabadság.
A nyomozó hatóságok tegyék a dolgukat és vonják felelősségre a földbérbeadási és uniós agrártámogatási pályázatokat maffiamódszerekkel kezelő állami vezetőket! - írta Gőgös Zoltán MSZP-elnökhelyettes, országgyűlési képviselő közleményében.
Áder János köztársasági elnök a Magyar Posta és a Magyar Nemzeti Bank vállalkozásai, illetve alapítványai által kötött szerződések és közpénz-költések titkosításáról elfogadott törvénymódosítások előzetes normakontrollját kezdeményezte szerdán az Alkotmánybíróságnál (Ab). Az államfő korábban több mint 20 törvényt küldött vissza a parlamentnek, ám az alkotmányos vétó lehetőségével eddig mindössze kétszer élt. Hogy mire jut az Ab, nem tudni, csütörtökön mindenesetre kimondta: a Kehinek ki kell adnia jelentéseit.
Panasszal élt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október 7-én megszüntette a nyomozást a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) pénzeit elosztó Ökotárs Alapítvány ügyében - közölte Bagoly Bettina a Magyar Nemzettel. A Fővárosi Főügyészség szóvivője szerint a NAV nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntette meg az eljárást, a nyomozás költsége 609 ezer forint volt, amit az állam visel, noha a Kehi tehát fellebbez.
Az Alkotmánybíróság (Ab) október 6-án közzétett határozatában megállapította, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jogállását és eljárásrendjét szabályozó jogszabályok összhangban vannak az Alaptörvénnyel - közölte a Miniszterelnökség.
Mind a 22 állami tulajdonban lévő erdőgazdaságra kiterjesztette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) azt a vizsgálatot, amelyet hat állami erdőgazdasági cégnél kezdett el - mondta a Kehi kabinetfőnöke csütörtökön. Együtt: Rogán vizsgáltassa ki az erdőgazdaságok körüli korrupciót!
Feljelentéskiegészítést rendelt el a rendőrség hétfőn a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) által az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. romániai terjeszkedésével kapcsolatban tett feljelentés ügyében - közölte a rendőrség.
Még kaphatnak kártérítést az őket ért jogsértések miatt a hónapokon át vegzált civil szervezetek, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) állításával szemben ugyanis csak formai okokra hivatkozva utasították el az idevágó beadványaikat, ráadásul nem is mind a négy érintett szervezetét.
A Norvég Civil Támogatási Alap szétosztásában közreműködő két alapítvány keresetét is elutasította a bíróság - közölte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) szerdán.
Ellenőrizhette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Sorsok Háza projektet - írja hétfői számában a Magyar Nemzet, egy, a birtokába került dokumentumra hivatkozva. A visszásságok miatt a jelentés készítője a beruházás költségeinek felülvizsgálatát tartja indokoltnak, s a kormánybiztos eljárásával kapcsolatban hamis előterjesztésről, illetve színlelt szerződésről is beszél, amely miatt „jogi felelősség megállapítását” javasolja. Megkérdeztük Schmidt Máriát, aki azonban nem tud sem ellenőrzésről, sem dokumentumról.
A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2012 márciusában leállította a győri ETO Park beruházáshoz a Quaestornak nyújtott hitel vizsgálatát.
A TASZ 2014 szeptemberében beperelte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt (KEHI), hogy kiderüljön, ki adta az utasítást a civil szervezetek elleni vizsgálatok megindítására. A bíróság 2015. február végén elsőfokon úgy döntött, hogy a TASZ-nak mindenben igaza volt és a KEHI-nek ki kell adnia az adatokat - írja a TASZ közleményében.
Nem kereste meg semmilyen hatóság az Ökotárs Alapítványt az ellene folytatott eljárásban a Kehi-vizsgálat lezárulta óta - mondta lapunknak Móra Veronika. Eközben azonban gyűlnek a kormány vádjai a norvég és svájci támogatások ügyében, legutóbb Csepreghy Nándor államtitkár "kettős könyveléssel", gyakorlatilag sikkasztással vádolta meg az Ökotársat, melynek vezetője visszautasítja ezt.
Semmissé kell tenni a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) területén kötött összes eddigi földbérleti-pályázat eredményét, egy évvel automatikusan meg kell hosszabbítani a korábbi bérlők használati jogát és kormánybiztos felügyelete mellett új pályázatokat kell kiírni 2015-ben, az előkészítésbe, a birtoktestek kialakításába be kell vonni a területi agrárbizottságokat - közölte a gazdák követelését Rezes Gábor agrármérnök a Népszavával a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálati eredményének ismeretében.
Rossz a jelenlegi formájában az állami földbérlet-pályázati rendszer, mert visszaélésekre ad lehetőséget - összegezte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) földbérlet-pályázatainak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) által végzett vizsgálat eredményét a Népszavának Harangozó Gábor, az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának MSZP-s alelnöke.
Tíz évre titkosította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) a vitatott Hortobágyi Nemzeti Park állami földbérlet pályázatiról készített vizsgálatainak ellenőrzési jelentését. A Népszava kérdésére küldött válaszában a hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva azt írták lapunknak:jelentésük "olyan döntés előkészítését szolgáló adat, amely a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános".