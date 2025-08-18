Magyar Péter szerint a Tisza Párt már a teljes népesség körében is 10 százalékkal vezet

Fidesz;pártpreferenciák;Idea Intézet;Magyar Péter;Tisza Párt;

Ez egy erős kétharmados többséget jelentene ma – állapította meg.

Nem szeretném elkeseríteni a digitális harcosokat, de úgy tűnik feleslegesen és üresben tekerik a virtuális troll biciklit – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfő délután a Facebook-oldalán.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

„a hétvégén zárult reprezentatív kutatásunk szerint tovább nőtt a TISZA előnye és már a teljes népesség körében is 10 százalékkal vezetünk az állampárt előtt. Ez egy erős kétharmados többséget jelentene ma.”

Ezt követően leszögezte, a magyar embereket nem a propaganda, hanem a valóság érdekli, látják, mi folyik az országban, a kórházakban, a vasúton, a gyermekvédelemben.

Mint arról lapunk is beszámolt, az IDEA Intézet ugyancsak hétfőn azt közölte, hogy a július 31. és augusztus 7. között készített felmérésének eredményei alapján a TISZA Párt továbbra is a legnépszerűbb, de május óta a kormánypártoknak sikerült stabilizálni a helyzetüket, és egyértelműen növelni tudták a szavazótáborukat. A kutatás szerint a felmérés készítésének idején a hazai felnőttek harmada (33 százalék) szavazott volna a TISZA Párt listájára egy esetleges országgyűlési választáson, miközben a Fidesz-KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna. Május óta a Fidesz-KDNP támogatottsága 4 százalékponttal nőtt a teljes népesség körében, miközben a TISZA Párté lényegében változatlan maradt. Így az elmúlt negyedévben 9 százalékpontról 4 százalékpontra csökkent Magyar Péter pártjának előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben. A választási részvételi hajlandóságot is figyelembe véve viszont elmondható, hogy a biztos szavazók körében a TISZA Párt ugyanúgy 7 százalékpontos előnyben van a kormánypártokkal szemben, mint ahogyan az májusban is tapasztalható volt.