Az ügyészség szerint jogszerű Karácsony Gergely gyanúsítása a Budapest Pride megrendezése miatt

Karácsony Gergely;

2025-08-18 18:16:00 CEST

Egyben a gyanúsítás elleni panaszt is elutasították.

„Karácsony Gergely a terhére rótt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható volt, mindezek alapján gyanúsítottként történő felelősségre vonására jogszerűen került sor. Mindezek alapján a főpolgármesterrel szembeni nyomozás folytatódik.” Ez áll az V. és XIII. kerületi ügyészség határozatában, melyben elutasította Karácsony gyanúsítás elleni panaszát - tudtuk meg a főpolgármesteri hivatal sajtóosztályától.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a főpolgármestert augusztus 1-én hallgatták ki a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói a Budapest Pride megrendezése miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ugyanis előzőleg a gyülekezési törvény márciusban elfogadott módosítására, valamint az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva betiltotta a rendezvényt, de Karácsony Gergely bejelentette, hogy önkormányzati eseményként Budapesti Büszkeség Menete néven tartják meg a felvonulást, amelyen azután június 28-án több százezren vettek részt.

A főpolgármester korábban a Népszavának azt mondta: nem tudja elképzelni, hogy ez a nyomozás akár vádemelésig jusson és bírósági tárgyalás legyen belőle. Hozzátette, minden egyes alkalom, amikor a Büszkeség Menetéről a nyilvánosságban szó esik, visszahúzza a Fideszt a vesztes pozícióba. „A Pride betiltása politikai öngól volt. Jól mutatja ezt, hogy a résztvevőket nem is büntetik meg” – jelentette ki. A kihallgatást örkényi abszurdként élte meg. Szürreálisnak nevezte, hogy egy önkormányzati rendezvény megszervezéséért ma Magyarországon meg lehet valakit gyanúsítani, miközben közpénzmilliárdok kitalicskázói még csak látókörébe se kerülnek a nyomozóhatóságoknak.