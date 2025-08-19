Budapest;tűzijáték;augusztus 20.;

Nagy környezeti terhelést okoz a tűzijáték

Nincs magyarázat arra, hogy a tűzijáték miatt miért zárják le egy hétre egyszerre mindkét rakpartot

Sem magyarázatot, sem állásfoglalást, sem tényeket nem tartalmaz Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár válasza, amely csaknem egy hét múltán érkezett meg Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-i lezárásokat nehezményező levelére.

Budapest vezetője sérelmezte, hogy a tűzijáték okán csaknem egy hétre egyszerre zárják le mindkét rakpartot. A főpolgármester szerint ezzel „a kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza”. Karácsony Gergely levélben kérte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat”.

Csaknem egy hétre rá jött meg a válasz Rogán Antal államtitkárától Kovács Zoltántól, aki levelében felsorolja az állam által szükségesnek tartott, a közúti forgalmat befolyásoló intézkedéseket.

A levél ugyanakkor sem az ünnepség költségeivel, sem a Karácsony Gergely által különösen sérelmezett környezeti terheléssel kapcsán nem tartalmazott sem állásfoglalást, sem magyarázatot, ugyanakkor „hivatalos levélhez kevéssé illő formában és stílusban politizál, megismételve a fővárosi Fidesz-frakció által korábban hangoztatott félreértéseket annak kapcsán, hogy a pesti alsó rakpart egy szakaszát a nyári időszakban a gyalogosok használhatták. 

Ezenfelül a tárgyhoz nem illő hazugságokat tartalmaz a főpolgármester szabadsága kapcsán” – válaszolta a Népszava kérdésére a főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya.

A főpolgármester levelében kitért arra, hogy a 3,5 milliárdért megrendezett tűzijáték egyre nagyobb környezeti terhelést, zaj- és légszennyezést okoz a városnak, amit hazai és nemzetközi vizsgálatok is kimutattak. Ezt tetézi az idén a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás, miközben a Fidesz egész nyáron háborgott a pesti rakpart egy szakaszának gyalogosoknak és a kerékpárosoknak való átengedése miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfői tájékoztatása szerint az állami ünnepségek miatt Pesti alsó rakpartot hétvégétől lezárták a Margit híd és a Közraktár utca között, és a Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Hétfő estétől a Szabadság hidat is lezárják és korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton és az Erzsébet hídon. Augusztus 20-án délután 2 és 8 óra között a Szent Jobb körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalmát. A Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart, nem járható a Műegyetem rakpart. Este 7 órától teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat. Számos busz és villamos egyáltalán nem vagy korlátozottan jár az ünnepségek ideje alatt.

Ez némileg ellentmond Kovács Zoltán közlésének, miszerint az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított. Az államtitkár egyébként azt is megjegyezte, hogy a tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik: a látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosságnak okozott kellemetlenség minimalizálásával valósulnak meg szerinte.

