Nincs magyarázat arra, hogy a tűzijáték miatt miért zárják le egy hétre egyszerre mindkét rakpartot

Budapest;tűzijáték;augusztus 20.;

2025-08-19 05:45:00 CEST

Sem magyarázatot, sem állásfoglalást, sem tényeket nem tartalmaz Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár válasza, amely csaknem egy hét múltán érkezett meg Karácsony Gergely főpolgármester augusztus 20-i lezárásokat nehezményező levelére.

Budapest vezetője sérelmezte, hogy a tűzijáték okán csaknem egy hétre egyszerre zárják le mindkét rakpartot. A főpolgármester szerint ezzel „a kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza”. Karácsony Gergely levélben kérte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat”.

Csaknem egy hétre rá jött meg a válasz Rogán Antal államtitkárától Kovács Zoltántól, aki levelében felsorolja az állam által szükségesnek tartott, a közúti forgalmat befolyásoló intézkedéseket.

A levél ugyanakkor sem az ünnepség költségeivel, sem a Karácsony Gergely által különösen sérelmezett környezeti terheléssel kapcsán nem tartalmazott sem állásfoglalást, sem magyarázatot, ugyanakkor „hivatalos levélhez kevéssé illő formában és stílusban politizál, megismételve a fővárosi Fidesz-frakció által korábban hangoztatott félreértéseket annak kapcsán, hogy a pesti alsó rakpart egy szakaszát a nyári időszakban a gyalogosok használhatták.

Ezenfelül a tárgyhoz nem illő hazugságokat tartalmaz a főpolgármester szabadsága kapcsán” – válaszolta a Népszava kérdésére a főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya.

A főpolgármester levelében kitért arra, hogy a 3,5 milliárdért megrendezett tűzijáték egyre nagyobb környezeti terhelést, zaj- és légszennyezést okoz a városnak, amit hazai és nemzetközi vizsgálatok is kimutattak. Ezt tetézi az idén a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás, miközben a Fidesz egész nyáron háborgott a pesti rakpart egy szakaszának gyalogosoknak és a kerékpárosoknak való átengedése miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfői tájékoztatása szerint az állami ünnepségek miatt Pesti alsó rakpartot hétvégétől lezárták a Margit híd és a Közraktár utca között, és a Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Hétfő estétől a Szabadság hidat is lezárják és korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton és az Erzsébet hídon. Augusztus 20-án délután 2 és 8 óra között a Szent Jobb körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalmát. A Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart, nem járható a Műegyetem rakpart. Este 7 órától teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat. Számos busz és villamos egyáltalán nem vagy korlátozottan jár az ünnepségek ideje alatt.

Ez némileg ellentmond Kovács Zoltán közlésének, miszerint az érintett hidak csak a tűzijáték és a drónshow idejére, valamint a mentesítés alatt lesznek zárva, a gyalogosforgalom folyamatosan biztosított. Az államtitkár egyébként azt is megjegyezte, hogy a tűzijáték előkészítése a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan zajlik: a látványtér idén is a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig terjed, a lezárások pedig az érintett hatóságokkal egyeztetve, a lakosságnak okozott kellemetlenség minimalizálásával valósulnak meg szerinte.