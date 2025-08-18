Mutatjuk, hol kell lezárásokra készülni augusztus 20-án

Budapest;közlekedés;lezárás;augusztus 20.;

2025-08-18 14:00:00 CEST

A BKK a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is – írja hétfői közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán

a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét,

délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani,

és a tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.

A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán 21:00-kor kezdődik és várhatóan 21:35-kor ér véget.

Várhatóan 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

Az augusztus 20-i tűzijáték idején, valamint az azt megelőző, illetve azt követő időszakban a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk ezen az oldalon érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban.