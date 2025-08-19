„Ami velem történt, az nemcsak Perintfalvi Ritáról szól, hanem az ellenzék teljes bedarálásáról”

ellenzék;interjú;lejárató kampány;Perintfalvi Rita;

2025-08-19 05:55:00 CEST

Az ellenzék teljes bedarálása olyan övön aluli eszközökkel, amelyeket eddig még nem vetett be a hatalom - Perintfalvi Rita teológus szerint erről szól az a módszer, amit használtak ellene. Gondolkodik, hogy belépjen-e Vitályos Eszter kormányszóvivő digitális polgári körébe a nők bántalmazása ellen. Interjú.

A napokban szélsőjobboldali portálokon valótlan tartalmú, felnőttfilmes képfelvétel került ki az internetre, amit összekapcsoltak az ön nevével. Hogy van most?

Fizikailag nem jól, megviselt ez az iszonyat magas szintű stressz. Beteg lettem, alig van hangom. Ugyanakkor az a minden képzeletet felülmúló szolidaritás és kiállás mellettem kezd felhúzni a mélyről. Ezt szeretném is megköszönni, elmondhatatlan, milyen sokat jelent. Tegnap volt egy családi ünnepség, jó volt együtt lenni a szeretteimmel. De rettenetes volt látni a félelmet a szemükben, azt, hogy mit él át az édesanyám. A férjemet is megérintette, aki pedig egy kemény, edzett ember.

Rálépett valakinek a tyúkszemére, és egy személyes ellenséggel áll szemben, vagy a hatalom megrendelésére készülhetett a videó?

Pontosan nem tudom, de tény, hogy régóta sok ellenséget szerzek a magyar politikai közéletben. Az egyik ilyen terep az mindenképpen az egyházi szexuális visszaéléséket feltároló munkám. Amikor megszületett a jogerős ítélet Romániában Böjte atya egyik pedagógusával szemben, akkor nagyon kemény kritikát fogalmaztam meg az árva gyerekek megmentőjeként elkönyvelt, Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója (vagyis Böjte) ellen. Ezt sokszor felhozták ellenem most az újnyilas szervezetek. A másik lehetséges szál, hogy az elmúlt hónapokban kiálltam a szélsőjobboldali politikusok és propagandisták által megtámadott LMBTQ hírességek mellett, akiket pedofil vádakkal próbáltak besározni. Legalább 15 személy volt célpontban. A harmadik lehetséges ok pedig egy olyan történet, ami majd pár hét múlva fog kiderülni. Konkrétumot még nem mondok, de egy magas vezető fideszes politikussal kapcsolatos, én állok majd elő vele, és szerintem erről a kormánypárt már tud.

Mi derült már ki, mit tud a videóról?

Felmerült a kérdés, hogy ez egy deepfake- vagy nem deepfake videó. Vagyis a mesterséges intelligencia-alapú eszközök segítségével készült, vagy nem. Több ehhez értő ismerősöm elemezte, arcfelismerő programokat futtatott le rengeteg fotóm felhasználásával és a videóban szereplő nő fotóival, az eredmény az, hogy nincsen egyezés. Tehát nem én vagyok a képeken. Azt még nem tudom bizonyosan, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaztak-e készítők vagy sem. Egy 2006-ban kereskedelmi forgalomba került videóról van szó, amit egy németországi gyártó készített. A szélsőjobbos „terjesztők” olyan cikkeket írtak, ahol a videóból kivágott képek mellé odatették az én valós jelenkori fotóimat, hogy azt a látszatot keltsék, én vagyok rajtuk. Tették ezt annak ellenére, hogy ez a videó húsz évvel ezelőtt készült, amikor én is pontosan 20 évvel voltam fiatalabb, és ugyanennyi kilóval vékonyabb. Azért, hogy a nyilvánvaló tényekkel ne foglalkozzon az, aki megnézi a filmet, a cikkírók rendkívül agresszív nyelvezetet használtak, felfokozott, undort keltő ingereket, pszichológiai effektusokat keltettek. Ezek segítettek abban, hogy sokan elhiggyék, amit el akartak hitetni velük.

Ön szerint mikor kezeli jól a sajtó ezt a történetet, mivel árt, vagy segít? Ha foglalkozik vele, vagy a hallgatás a megfelelő út?

Szerintem jó volt, hogy az elején nem reagált a sajtó, viszont mára túlnőtte magát a történet rajtam. Elképesztően sok ember kiállt mellettem, ami egyben azt is jelenti, hogy a megszólalók, kommentelők minden bántalmazott nővel is szolidaritást vállaltak. Sőt, azokkal a jövőbeni politikai áldozatokkal is, akik hasonló célzott politikai kampány célpontjai lesznek. Mert ami velem történt, az nem csak Perintfalvi Ritáról szól, hanem az ellenzék teljes bedarálásáról olyan övön aluli eszközökkel, amelyeket eddig még nem vetett be a hatalom. Azt azért láttuk, hogy mindenre képesek, de most kiderült, hogy tudják még fokozni.

Szerintem erről érdemes, és kell is beszélni, mert nagyon el tudom képzelni, hogy ebben a kampányban lesznek még hasonló megalázások. Lehet, hogy a következő áldozat macskákat fog feláldozni Szűz Mária oltárán, de a választóknak tudniuk kell, hogy nem szabad mindent elhinni.

Önt bántalmazták, a politikai erőszak legdurvább formájával támadták. Mi lehetett a cél?

Ami velem történt, az egy nő végletes megalázása, meggyalázása, és egyben elrettentése a közélettől. Ennek az akciónak az is az egyértelmű célja, hogy ne legyenek nők a politikában, a közéletben, maradjanak csöndben, csak akkor és arról beszéljenek, amikor és amiről a férfi akarja. Ez egy igazi klasszikus, a történelemben már jól bevált hiteltelenítése a női láthatóságnak. Hiszen minden, ami közéletiség, az a láthatóságról szól. A nők testisége és a testjelenléte lett megtámadva, bemocskolva. Meggyaláznak valamit, amit tiszta, fontos. És ez hat.

Nemrég megalakult a Nők a bántalmazás ellen néven alapított digitális polgári kör Vitályos Eszter kormányszóvivő és Király Nóra fideszes országgyűlési képviselő vezetésével. Azt hirdetik, kiállnak a bántalmazott nőkért. Megkeresték Önt?

Nem. De arra gondoltam, jelentkezni fogok ebbe a digitális polgári körbe, kérem a felvételemet, és akkor módom lesz beszélgetni velük. Persze, ha felvesznek.

A magát keresztény-konzervatívnak tartó kormány, vagy az egyház bármely tagja felajánlotta a segítségét?

A kormány csendben van, ahogy az egyházak is. Kiállt viszont mellettem a korábban katolikus papként dolgozó Hodász András, és Máté Tóth András, a Szegedi Vallástudományi Tanszék vezető professzora. Ahogy az összes ellenzék pártból is megszólaltak politikusok, vagy hozzájuk tartozó személyek.

A Szemlélek nevű katolikus portál ön és az emberi méltóság mellé állt. Az hogy érintette?

Nagyon jól esett, főleg azért, mert amikor megírtam papi pedofíliát feltáró, Az amire nincs bocsánat című könyvemet, nem kértek tőlem interjút. Más témában sem kérdeztek meg. Teológiai doktorátussal rendelkező személy vagyok, mégsem kerestek Ferenc pápával, vagy más egyházi üggyel kapcsolatban. Nyitott vagyok a párbeszédre, örülnék, ha a jelenlegi helyzetet arra használnánk, hogy végre hidakat építsünk.

Milyen jogi folyamatra lehet számítani?

Két irányban mennek a dolgok. Sajtóperek indulnak Litresits András ügyvéd vezetésével. Hegedűs Antal volt katonai vezető ügyész, egykori tábornok is mellém állt, ő a büntetőfeljelentést rakja össze. Úgy néz ki, hogy 15-20 személy ellen fogjuk ezt megtenni.