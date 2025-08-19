EESZT-leállás: vészforgatókönyvet kell készíteniük a gyógyszerellátásban érintett szakmai szervezetek vezetőinek

leállás;Belügyminisztérium;Magyar Gyógyszerészi Kamara;EESZT;Hankó Zoltán;

2025-08-19 05:50:00 CEST

Arra várnak választ, egy hasonló leálláskor miként lehetne alternatív eszközökkel biztosítani a lakosság gyógyszerellátását.

„Vészforgatókönyvet” kell készíteniük a gyógyszerellátásban érintett szakmai és érdekképviselő szervezetek vezetőinek – tudtuk meg Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökétől a Belügyminisztériumban működő gyógyszerészeti munkacsoport rendkívüli ülése után.

A testületet azt követően hívták össze, miután tíz nappal ezelőtt bő másfél napig elérhetetlenné vált az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT). Így péntek kora délutántól akadozott, majd le is állt az E-recepteket, e-beutalókat kezelő szolgáltatás. Az orvosok nem jutottak hozzá a betegellátáshoz nélkülözhetetlen adatokhoz, nem tudtak recepteket feltölteni, a korábban felírtakat pedig nem látták a patikákban, így a betegek nem tudták kiváltani ezeket a gyógyszereket.

A gyógyszerészeti munkacsoport rendkívüli ülését Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára vezette, a megbeszélésen részt vettek az EESZT, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium képviselői.

Lapunknak Hankó Zoltán elmondta: a bizottság ülésén a meghívottak feladatokat kaptak. Például a jelenlévő informatikusokat arra kérték, hogy nézzenek utána, miként lehetne a korábban is előforduló, az E-tér elérhetőségét átmenetileg korlátozó hibákat kiküszöbölni. A szakmai szervezetek képviselőitől pedig a saját területüket érintően várnak forgatókönyveket arra, hogy egy hasonló leálláskor miként lehetne alternatív eszközökkel biztosítani a lakosság gyógyszerellátását.