Az oroszok addig is Ukrajnát támadták, amíg Zelenszkij Washingtonban tárgyalt

Orosz légicsapás érte az éjszaka a közép-ukrajnai Kremencsuk városát – írja a Reuters.
A település polgármestere, Vitalij Maletszkij közölte, hogy több tucat robbanást lehetett hallani. „Vlagyimir Putyin hadserege újabb hatalmas támadást indított Kremencsuk ellen, pontosan abban a pillanatban, amikor az orosz elnök arról biztosította Trumpot telefonon, hogy békét akar, és amikor Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban európai vezetőkkel tárgyalt egy igazságos békéről” – fogalmazott. Hozzátette, szerinte a világ ismét tanúja lehetett annak, hogy az orosz elnök nem békét akar, hanem Ukrajna elpusztítását.Vlagyimir Putyin diktált az amerikai orosz csúcstalálkozón, az ukránok mélységesen csalódtakVlagyimir Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adjon át csak úgy még egy Pest vármegyényi területet az oroszoknak
A támadás következményei egyelőre nem teljesen ismertek. Az ukrán légierő korábban arról tájékoztatott, hogy egy cirkálórakéta fenyegette a közép-ukrajnai régiót. Poltava megye kormányzója, Volodimir Kohut közölte, hogy a támadás megrongálta a helyi energiacég adminisztrációs épületét, ugyanakkor senki sem veszítette életét. A kormányzó hozzátette, hogy az egyik járásban 1500 háztartás és 119 vállalkozás maradt áram nélkül.Donald Trump megígérte Volodimir Zelenszkijnek, hogy garantálja Ukrajna biztonságát, Magyarországon tarthatják a Putyin-Zelenszkij találkozót