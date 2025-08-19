Az oroszok addig is Ukrajnát támadták, amíg Zelenszkij Washingtonban tárgyalt

Ukrajna;légicsapás;orosz megszállás;

2025-08-19 08:53:00 CEST

Halálos áldozatok nincsenek, de több háztartásban szünetel az áramszolgáltatás.

Orosz légicsapás érte az éjszaka a közép-ukrajnai Kremencsuk városát – írja a Reuters.

A település polgármestere, Vitalij Maletszkij közölte, hogy több tucat robbanást lehetett hallani. „Vlagyimir Putyin hadserege újabb hatalmas támadást indított Kremencsuk ellen, pontosan abban a pillanatban, amikor az orosz elnök arról biztosította Trumpot telefonon, hogy békét akar, és amikor Volodimir Zelenszkij elnök a Fehér Házban európai vezetőkkel tárgyalt egy igazságos békéről” – fogalmazott. Hozzátette, szerinte a világ ismét tanúja lehetett annak, hogy az orosz elnök nem békét akar, hanem Ukrajna elpusztítását.

A támadás következményei egyelőre nem teljesen ismertek. Az ukrán légierő korábban arról tájékoztatott, hogy egy cirkálórakéta fenyegette a közép-ukrajnai régiót. Poltava megye kormányzója, Volodimir Kohut közölte, hogy a támadás megrongálta a helyi energiacég adminisztrációs épületét, ugyanakkor senki sem veszítette életét. A kormányzó hozzátette, hogy az egyik járásban 1500 háztartás és 119 vállalkozás maradt áram nélkül.