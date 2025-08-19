Donald Trump megígérte Volodimir Zelenszkijnek, hogy garantálja Ukrajna biztonságát, Magyarországon tarthatják a Putyin-Zelenszkij találkozót

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-19 08:08:00 CEST

Volodimir Zelenszkij szerint a biztonsági garanciákat legkésőbb tíz napon belül írásban is rögzítik, az amerikai elnök már szervezi az orosz-ukrán csúcstalálkozót.

Biztonsági garanciák vállalására készül az Egyesült Államok bármilyen olyan békemegállapodásban, amely lezárhatja Oroszország Ukrajna elleni háborúját – idézi a Reuters, mit ígért Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Fehér Házban az európai vezetőkkel tartott rendkívüli hétfői csúcstalálkozón.

Az amerikai elnök jelezte, hogy Ukrajna jelentős támogatást kap a biztonsági kérdésekben, de az európai országok is beszállnak majd. – Ők jelentik az első védelmi vonalat, ugyanakkor az Egyesült Államok is részt vállal ebben – jelentette ki Donald Trump. Volodimir Zelenszkij áttörésnek nevezte a bejelentést, és közölte, hogy a biztonsági garanciákat legkésőbb tíz napon belül írásban is rögzítik. Az ukrán államfő azt is jelezte, hogy országa körülbelül 90 milliárd dollár értékben tervez amerikai fegyvereket beszerezni. Az amerikai és az ukrán elnök egyaránt reményét fejezte ki, hogy a hétfői egyeztetés nyomán háromoldalú tárgyalások indulhatnak Vlagyimir Putyinnal.

Donald Trump hétfő éjjel közösségi oldalán arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, és megkezdte a Putyin–Zelenszkij találkozó szervezését, amelyet egy hármas csúcstalálkozó követhet. Az európai vezetőknek azt mondta, hogy a menetrenddel az orosz elnök erről egy európai küldöttség tagja számolt be. A Kreml hivatalosan nem reagált, de egy magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta – derül ki aReuters cikkéből – a Putyin–Zelenszkij egyeztetés helyszíne Magyarország lehet. Friedrich Merz német kancellár úgy vélte, a felek akár két héten belül is találkozhatnak. Korábban már felvetődött, hogy Genf, Bécs vagy Budapest lehet a végül az alaszkai Anchorage-ban tartott Putyin-Trump csúcstalálkozó helyszíne is, de ezt a tervet ejtették, az pedig kétséges, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lenne-e azon a Magyarországon tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, amelyet az Orbán-kormány propagandája teleszórt az ő arcképével.

Az európai állam- vagy kormányfők nyilvánvalóan Volodimir Zelenszkij támogatására utaztak az Egyesült Államokba a februári fehér házi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó látványos kudarca után. Fő céljuk az orosz-ukrán béke mellett azoknak a biztonsági garanciáknak az elérése volt, amelyek biztosítják, hogy Vlagyimir Putyin ne támadhassa meg sem Ukrajnát, sem más európai országot a békemegállapodás után. Emmanuel Macron ki is jelentette, amikor biztonsági garanciákról beszélünk, akkor egész Európa biztonságáról beszélünk.

Bár az európai vezetők korábban felszólították az amerikai elnököt, hogy a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozón ragaszkodjon a tűzszünethez, Donald Trump azzal jött ki tárgyalásról Vlagyimir Putyinnal, hogy inkább egy gyors orosz-ukrán békemegállapodást részesít előnyben. Hétfőn aztán Friedrich Merz és Emmanuel Macron francia elnök is hangsúlyozta, hogy a tűzszünet elengedhetetlen feltétele minden közvetlen tárgyalásnak Oroszországgal. A kétoldalú egyeztetéseket követően Trump és Zelenszkij több mint két órán keresztül tárgyalt európai országok képviselőivel, köztük az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Olaszország, Finnország, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőivel.

Donald Trump korábban visszautasította azokat a felvetéseket, hogy az alaszkai csúcstalálkozó Vlagyimir Putyinnak kedvezett volna, aki a háború 2022. február 24-i elindítása óta diplomáciai elszigeteltségben van, nem mellesleg az amerikaiak annak az orosz elnöknek a lába elé terítettek vörös szőnyeget, aki ellen 2023 márciusában ukrán gyerekek elrablása miatt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az amerikai elnök egyébként azóta is ragaszkodik ahhoz, hogy szerint mindkét félnek engedményeket kell tennie, jelezte például, hogy, Ukrajnának el kell engednie a Krím visszaszerzésére és a NATO-csatlakozásra irányuló törekvéseit.

Oroszország egyébként nem emel kifogása az Ukrajnának nyújtandó nyugati biztonsági garanciák ellen, Vlagyimir Putyin csak azt ellenzi, hogy Ukrajna valaha NATO-tag lehessen. Az orosz követelések gerincét területek jelentik, annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkij már az alaszkai Trump-Putyin után kizárta az átadásukat. Később azt mondta, a területek kérdése a békemegállapodáshoz vezető út utolsó lépésének kell lennie, a tárgyalások ott jelenleg a frontvonal húzódik.

Ukrajna alkotmánya kizárja területek átadását, minden ilyen engedményről csak népszavazás dönthet. A háború eddig mindkét oldalon több mint egymillió ember életét követelte, több ezer civil – főként ukrán – személy vesztette életét, miközben az ország nagy területei romokban hevernek.