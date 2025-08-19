„Te hogy jössz ahhoz, hogy azt mondd, mindent elloptunk? Ki vagy te?” – Menczer Tamás kiakadt a kommentelőkre

kommentelők;Menczer Tamás;Magyar Péter;

2025-08-19 10:42:00 CEST

Magyar Péterről pedig azt mondta, hogy egy műanyag pojáca.

A Tisza Párt elnökét és több kommentelőt is keresetlen szavakkal illetett a Harcosok órája című podcastműsorban a Fidesz országgyűlési képviselője, kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a 444 szemléje szerint arról beszélt, hogy Magyar Péter „óriási lejtmenetben, lekvárban” van. Egyre többen látják, hogy nincs párt, nincs szervezet, nincs struktúra, nincsenek jelöltek, mondanivaló nem is volt, az egész cirkusz egy digitális blöff. – És ilyenkor mit lehet tenni? Lehet tolni a pojácáskodást – tette hozzá.

Kijelentette, Magyar Péter – túl azon, hogy egy ripacs és egy pojáca – egy műanyag csávó. Nincs benne semmi igazi, semmi valós, semmi eredeti. Egy műanyag pojáca. Ráadásul amikor ott állhattam vele szemben, láttam, hogy remeg. Érintgetett, reszketett a keze (...) Aki valós, az nem reszket. Az nem műanyag, az nem pojácáskodik. Hanem tudja, honnan jön, mit képvisel, és hova szeretne eljutni – fogalmazott.

A kormánypárti politikus azoknak a kommentelőknek is üzent, akik szerint a Fidesz mindent ellopott. – Te hogy jössz ahhoz, hogy azt mondd, mindent elloptunk? Ki vagy te? – tette fel a költői kérdést.