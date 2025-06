Vendetta kicsimmel – Hullanak a fejek a gyermekvédelemben a Menczer–Magyar-párbaj után

gyermekvédelem;leváltás;gyermekotthon;Menczer Tamás;Magyar Péter;

2025-06-02 05:55:00 CEST

Gyermekvédelmi vezetőket váltottak le Baranyában. Az emlékezetes Menczer-Magyar viaskodás utójátékénak tűnik a történet.

Magyar Péter szerint kirúgták annak a pécsi gyermekotthonnak a vezetőjét, aki a múlt év végén hajlandó lett volna intézményébe befogadni a Tisza Párt ajándékait. A politikus erről a fóti gyermekotthonban tett ajándékvivő látogatása kapcsán beszélt – írta a MagyarHang. Az újság próbálta ellenőrizni Magyar Péter állításának igazságartalmát, ám az ügy érintettjei nem nyilatkoztak.

Lapunk is utánajárt az esetnek, hiszen ha valóban elbocsátották a pécsi Szikla utcai otthon vezetőjét, Sasné Szőke Zsuzsannát, akkor sokan gondolhatnak arra, hogy politikai bosszú történt. Emlékezetes, hogy 2024. december 3-án a Sziklai utcai otthon előtt Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója útját állta az oda ajándékokkal érkező Magyar Péternek, akit aztán Menczer a vita közben csak „Kicsi” néven emlegetett és gúnyolt. Menczer a legújabbkori magyar politikában példátlanul agresszív viselkedéssel igyekezett provokálni a Tisza Párt elnökét, fél órán keresztül. A történet előzménye az volt, hogy a párt adventkor több otthonba is szeretett volna ajándékokat vinni a gyerekeknek, de sehol sem engedték be őket, a pécsi intézmény vezetője viszont azt ígérte, fogadja az adományozókat. Az ajándékozást Menczer meggátolta, s bár a fideszes politikus győzelemként értékelte a Magyar Péter lealázására tett akcióját, a közvéleménykutatások alapján Menczer sokkal többet ártott pártjának, mint a Tisza első emberének.

Az előbbiek miatt tűnik az otthon vezetőjének elmozdítása valamiféle vendetta-terméknek. Először Sasnét hívtuk fel telefonon, hogy megtudjuk, valóban elmozdították-e a posztjáról, ám ő nem kívánt nyilatkozni. Arra a kérdésre, hogy akkor ezek szerint nem cáfolja az elmozdításáról szóló hírt, újból azt felelte: „nem nyilatkozom”. Meg akartuk kérdezni erről az otthonokat fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetőjét, Cséplőné Gönczi Veronikát is, az ő titkárságán azt kérték, írásban tegyük fel kérdéseinket. Megtettük, de eddig nem érkezett válasz. Ugyanakkor az SZGYF internetes oldalán továbbra is Sasné tüntetik fel a pécsi otthon vezetőjeként. Igaz, tapasztalatink szerint gyakran előfordul, hogy a személyi és más változásokat az állami intézmények késve tüntetik fel honlapjukon.

Mindeközben sikerült beszélnünk aktív és már nyugdíjazott gyermekvédelmi szakemberekkel, akik megerősítették, hogy valóban elbocsátották a Szikla utcai otthon vezetőjét. Sőt, nemcsak őt, hanem a Magyar Hang értesüléseinek megfelelően a gyermekvédelmi főigazgatóság baranyai szervezetének két vezetőjét is leváltották.

Ez még február 25-én történt. Egyébként ők is ott voltak a Menczer és Magyar közt folyó utcai vitán. Felmentésüket azonban szakmai okokkal magyarázták, s nem azzal, hogy nem gátolták meg a Tisza Pártot az ajándékok átadásában.

Ha az SZGYF kérdéseinkre válaszolva megírja, milyen indokkal mentették fel három baranyai gyermekvédelmi vezetőjüket, akkor azt megosztjuk olvasóinkkal.

Az ügy kapcsán szerettük volna megtudni azt is, hogy az SZGYF miképp szabályozza a gyermekotthonoknak felajánlott adományok elfogadását, átvételét, mert ez kívülállók számára követhetetlen. Erről is kérdeztük az SZGYF vezetőjének, ám a válaszra még várnunk kell.

Beszéltünk egy volt gyermekvédelmi vezetővel, és ő elmondta, hogy 2023 előtt bárki, bármilyen értékben vihetett adományt egy gyermekotthonba, az intézményvezető hatásköre volt eldönteni, hogy azt elfogadja-e, vagy sem. Ha elfogadta, akkor arról egy adományozói nyilatkozatot kellett kitölteni, mindkét fél aláírta, és a dokumentum az intézmény irattárában került. Csak akkor kellett elővenni, ha az SZGYF bekérte. 2023-ban született egy utasítás, s akkortól az 50 ezer forintnál alacsonyabb értékű ajándékot átvehette az otthon, az annál drágábbakra viszont a SZGYF engedélyét kellett kérni. Ez az engedélyezés hónapokig is eltartott. Előfordult, hogy a lakóotthonban elromlott a mosógép, ezért egy adományozó gépet vásárolt, de az átvételi engedély csak három hónap múlva érkezett meg, így addig kézzel mostak a gyerekek és a gyerekfelügyelők. Arra is volt példa, hogy egy civil szervezet kerékpárokat adott, de az engedélyezési procedúra elhúzódott. A biciklik az intézményben voltak ugyan, de a gyerekek hónapokig nem használhatták azokat, mivel vártak a SZGYF engedélyére.

Az egyik gyermekotthon névtelenül megszólaló dolgozója elmondta, hogy tavaly novemberben a főigazgatóság utasításba adta: az intézmények csak akkor fogadhatnak be adományt, ha benyújtanak egy elfogadási kérelmet a főigazgatósághoz. Erre általában az SZGYF 2-3 héten belül válaszol. A kapott ajándékokat a kapuban vehetik át az intézmény dolgozói. A változást a főigazgatóság nem indokolta, de a dolgozók úgy vélték, hogy Magyar Péter adományozó gyermekotthon-látogatásai miatt adták ki az utasítást. Előzetes engedély nélkül csak a fenntartó, a kormány- és a rendvédelmi szervek munkatársai mehetnek be az otthonokba. Más is bemehet (Magyar Péter is), de ehhez kell a főigazgatóság előzetes engedélye.