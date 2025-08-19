Orbán Ráhel eladta a bababoltos cégét

Eladta a Budapesten és a Balatonnál egy-egy luxus bababoltot üzemeltető cégét, az Odu Store Kft.-t Orbán Viktor miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel - írja a G7.
A lap szerint a tulajdonosváltás július végén történt, de nem került túl messzire a cég: az új tulajdonos ugyanis Orbán Ráhel férje, Tiborcz István cégcsoportjának központi vállalata, a BDPST Zrt. lett. A cég ügyvezetője pedig változatlanul a miniszterelnök lánya.
A céget Orbán Ráhel 2021-ben alapította azzal az elgondolással, hogy „prémium minőségű, fenntartható és interaktív játékok, termékek segítségével járuljon hozzá a családok minőségi időtöltéséhez”. A hatalmas üzleti siker azonban elmaradt, alapítása óta a vállalkozás 361 millió forintos árbevételt ért el, amivel párhuzamosan több mint negyedmilliárd forintos veszteséget hozott össze. Emiatt jelentős tőkepótlásra volt szükség, a lap szerint Orbán Ráhel az évek alatt szinte pontosan annyi kölcsönt nyújtott a cégnek, mint amennyi annak vesztesége volt. A társaság saját tőkéje 2024 végén is negatív volt.Orbán Ráhel 2,3 millió forintos táskával sétált a kormány kedvenc arab befektetője mellett
A G7 megjegyzi, becsúszott egy szórakoztató elem is a tranzakcióba, ugyanis részint Orbán Ráhel korábbi tulajdonosként levelet írt Orbán Ráhelnek, azaz saját magának, amelyben felkérte az „ügyvezető asszonyt”, hogy vezesse át a változásokat, továbbá kezelje az adminisztrációs ügyeket.
A BDPST Group a G7 megkeresésére azt írta, hogy „az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába." A fővárosi üzlet egyébként a tulajdonosváltással párhuzamosan költözik is, a fővárosi üzlet a továbbiakban a Vörösmarty tér mellett, a Dorottya utca 2. szám alatt fog működni, ahol a Tiborcz István tulajdonában álló Dorothea Hotel is található. Ezt még júniusban jelentették be. A BDPST Group tájékoztatása szerint a költözés várhatóan szeptemberben történik meg, a mindennapi működést pedig továbbra is Orbán Ráhel vezetésével az Odu önálló menedzsmentje felügyeli.