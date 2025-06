Meghallhatták Orbán Ráhel szavát, közpénzből kapunk turisztikai attrakciónak szánt látványszínházat

színház;közpénz;show;turisztika;Orbán Ráhel; NER;vágyak;immerzív;

2025-06-24 13:25:00 CEST

Egy biztos, a miniszterelnök lányát a sokmilliós ruhák, táskák, kiegészítők, egy szóval a luxizás mellett a szavak, mondatok, párbeszédek nélküli kultúra, és annak bevétele is érdekli.

Sok új látnivaló van a fővárosban, de az immerzív színház még hiányzik – mondta Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya Budapest turisztikai kínálatát elemezve a Mandinerben tavaly ősszel, és íme: legalább 2,5 milliárdos állami támogatással hoznak létre turisztikai attrakciónak szánt látványszínházat a Millenárison: a befektetés kockázata az adófizetőké, siker esetén a haszon a Recirquel társulat vezetője, Vági Bence közelében landol – írja a megvalósulni látszó kívánságról a hvg360. Sőt az illetékesek még hamarább meghallhatták Orbán Ráhel szavát, mert az idei Oszakai Világkiállításra 20 milliárd forintért épült, Zoboki Gábor tervezte, szénaboglyát idéző Zengő Dóm is egy – a magyar népdalra épülő – immerzív színházat foglal magában.

– Az immerzív színház belemerülő, magával ragadó színházat jelent, pontosabban inkább show-t, ahol a néző szabadon bolyonghat a hatásos, filmes igényességű díszletek között, miközben párhuzamosan futó jelenetekbe botlik, amikbe néha őt magát is bevonják. Bár a több órán át tartó előadásnak van egy laza, általában közismert történetre épülő váza, az élményben leginkább a mozgás, a látvány és a gegek dominálnak, nem a nyelv, így az nem akadály egy turista számára – ezzel érvelt Orbán Ráhel is –, hogy a magyart mindössze 15 millióan beszélik – olvasható a cikkben.

Mint kiemelik, a miniszterelnök lányának rajongása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a drága show Magyarországon is meghonosodjon, méghozzá állami támogatásból. Orbán Ráhel és Vági Bence ugyanis jól ismerik egymást, sőt mindketten azok közé tartoznak, akik részt vesznek „a magyar turisztika megreformálásában” – ezt nem más, mint maga Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója mondta. Ennek megfelelően novemberben nyílik, de már most lehet jegyeket vásárolni a szintén Vági Bence és a Recirquel által létrehozott Walk My World című produkcióra, amely a Millenáris legnagyobb, B-csarnokában zajlik majd a hét öt napján.

– „A világon egyedülálló attrakció” hatezer négyzetméteren, negyven különálló, tízezernél is több kellékkel berendezett térben valósul meg, a betérők „saját útjukat járva fedezhetik fel Trója és Karthágó hőseinek történetét”. A trójai csatamező, misztikus labirintus, katonai bunker, Karthágó nyüzsgő piactere, több méter magas, a művészekkel együttműködő robot, gigantikus trón, gépszörny, földről felemelkedő asztal és egyéb csodák várják majd a díszletvilágba belépő látogatókat – így néz majd ki az első nagy immerzív színházi show. –„A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány közérdekű célja egy olyan, a Millenáris Parkban a jövőt bemutató tudományos, kulturális és oktatási központ létrehozása, amely egyben családbarát, interaktív közösségi tér is”. Hacsak nem ez utóbbi vonatkozik a készülő új produkcióra, amelyre 18 ezer forintért lehet jegyet kapni, ha pedig valaki VIP-belépőt szeretne, 29 ezer forintot kell fizetnie – válaszolta a lap kérdésére a park fenntartója. Közérdekű adatkérelemre azt is közölték, hogy a központi költségvetési támogatásból származó 1,5 milliárd forintból valósítják meg a produkciót, de a bevételből nem részesül.

Kiderült továbbá, hogy az állam és az olajipari társaság közös Mol-Új Európa Alapítványa 900 millió forintos támogatást nyújtott számukra, amiről a 444 számolt be az általuk megszerzett dokumentumok szerint, sőt 50 millió forinttal a Szerencsejáték Zrt. is beszállt, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma is támogatta tavaly decemberben az Art Centert „a Walk My World immerzív attrakció díszleteinek, berendezéseinek, rekvizitjeinek, kellékeinek beszerzésében és létrehozásában”. Így összeset több mint 2,5 milliárd közpénzzel támogatták meg a Vági Bence-féle produkciót. A szponzorok között szerepel a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az MVM is.