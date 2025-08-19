Meghalt Szása, a fővárosi állatkert négy hónapos kistigrise

gyász;tigris;Fővárosi Állat- és Növénykert;tigriskölyök;

2025-08-19 16:34:00 CEST

Az állat nem reagált az orvosi kezelésekre.

Elpusztult a négy hónapos Szása, a budapesti állatkert kölyöktigrise - ezt a Fővárosi Állat- és Növénykert jelentette be a Facebookon.

„Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál” - fogalmazott a gyászjelentés.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” - írták.

Múlt héten lapunk is beszámolt róla, hogy Lipcsében is hasonló szomorú események történtek: egy nemzetközi állatvédő szervezet, a PETA németországi irodája három elaltatott szibériai tigriskölyök ügyében tett büntetőfeljelentést. A PETA azt kérte a hatóságoktól, hogy vizsgálja meg, hogy a mesterséges szaporítás milyen károkat okoz az állatoknak, illetve, hogy ha természetes úton termékenyítik meg az anyatigrist, akkor is magára hagyta volna-e a kölykeit. A lipcsei állatkertben a Yushka nevű szibériai tigris ugyanis előbb életet adott három kölyöknek, majd miután az első napon még gondozta a kicsiket, utána magukra hagyta őket. Az állatkert közleménye szerint az állatokat kamerával folyamatosan megfigyelték, majd miután az anya két napig nem törődött a kicsikkel, elaltatták őket.