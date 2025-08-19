Érdemkeresztet kapott Rubint Réka

kitüntetés;augusztus 20.;Rubint Réka;

2025-08-19 19:17:00 CEST

A kitüntetést Szalay-Bobrovniczky Kristóf adta át a fitneszcelebnek.

"Ma délután Állami Kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért" - írja friss Facebook-posztjában Rubint Réka.

A fitneszceleb hozzátette: "Magyarország Köztársasági Elnöke Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott nekem, melyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen adott át!"

A posztból az is kiderül, hogy ezt hatalmas megtiszteltetésként éli meg fitneszedző, mert - mint írja - 32 évvel ezelőtt Katincbarcikán a testnevelő tanárja azt mondta neki, hogy egy genetikai selejt és meg akarta buktatni testnevelésből.