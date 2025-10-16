Schobertné cikis viselkedésén háborogtak a luxushotelben

Rubint Réka a családjával születésnapját ment ünnepelni az ország egyik legexkluzívabb szállodájába, a Hertelendy-kastélyba. Bár Schobertéknek édes volt a pihenés, a szállóvendégeknek már kevésbé, őket ugyanis teljesen kiakasztotta a fitneszlady viselkedése. Réka futás után izzadtan, ruhástól ugrott az ötcsillagos hotel medencéjébe - írja a Bors az egyik vendég panasza alapján.