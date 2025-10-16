Rubint Rékával együtt azt ígéri, hogy politikamentes lesz.
Rubint Réka fitneszoktató a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
A kitüntetést Szalay-Bobrovniczky Kristóf adta át a fitneszcelebnek.
Orbán Áront egy éve sem, tavaly májusban választottak be, ráadásul öt évre szóló mandátumot és havi 50 ezer forintos tiszteletdíjat kapott.
A beszélgetős műsor holland eredetije, a The Story of My Life Németországban és Lengyelországban is sikert aratott korábban: a nézők díjazták, hogy maszkmesterek egy adáson belül kétszer is megöregítettek híres párokat.
Rubint Réka a családjával születésnapját ment ünnepelni az ország egyik legexkluzívabb szállodájába, a Hertelendy-kastélyba. Bár Schobertéknek édes volt a pihenés, a szállóvendégeknek már kevésbé, őket ugyanis teljesen kiakasztotta a fitneszlady viselkedése. Réka futás után izzadtan, ruhástól ugrott az ötcsillagos hotel medencéjébe - írja a Bors az egyik vendég panasza alapján.
Villámgyors szemműtétet hajtottak végre Rubint Rékán. A sztáredző egy éven át halogatta a beavatkozást, de most végre rászánta magát - írja a Ripost.
Egy szuper mell-hát-váll edzésnek indult, ám súlyos sérülés lett Rubint Réka ma reggeli sportolásának eredménye - írja a Bors.
Különös, ha egy felhőtlenül boldog, 13 esztendeje tartó házasságról, egy mintaszerűen idillinek látszó családról még őszintébb képet kapunk - írja a Bors.