Dobrev Klára szerint nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti az országot

2025-08-20 11:47:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke bántalmazó kapcsolathoz hasonlította az Orbán-rendszert.

A politikus a közösségi oldalán megjelent videóban tette közzé gondolatait augusztus 20. alkalmából. Arról beszélt, hogy Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a felelősséget jelenti, számára az csupán politikai üzlet. Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben a magyar adófizetők másodrendű polgárok a saját hazájukban, mert Orbán rendszere nem az ő életükről, hanem csak Orbán hatalmáról szól, Orbán annak rendeli alá mindent, még az összetartozás fogalmát is.

Ezért Dobrev Klára szerint ma, 2025 augusztus 20-án hiába szervezik meg Európa legnagyobb, és a magyar történelem legdrágább tűzijátékát, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, addig nincs mit ünnepelni. Mert a nemzet egységét nem lehet ünnepelni olyan rendszerben, amelyik első és másodrendű polgárokra osztja a magyarokat. Elsőrendű polgár a NER-kitartott, aki egymilliós nadrágban, tízmilliós táskával páváskodik, akinek magánrepülő, magklinika és luxusjacht jár – ugyanakkor másodrendű magyarrá vált, az, aki tisztességesen dolgozik, adót fizet, és a hó végén már a bevásárlásra is alig futja, hónapokig kell várni egy vizsgálatra, és palackos vízzel kénytelen mosakodni a kórházban; és egy végigdolgozott élet után sem jut el a Balatonra.

„És mi az, ha nem megkülönböztetés, amikor elsőrendű polgár az a határon túli szavazó, aki levélben tud voksolni, de másodrangú az a magyar, aki itthon keményen dolgozik, és viseli ezeknek a szavazatoknak a következményeit” – kérdezi beszédében a DK elnöke. Orbán rendszere összetartozásról beszél, miközben soha nem volt még ekkora távolság magyar és magyar között.

Az ellenzéki politikus szomorúnak tartja, hogy mintha az Orbán-rendszert leváltani akaró ellenzék egy része is korábbi elveit eldobva megadná magát Orbán világának. Már nekik is elfogadható a határon túliak szavazati joga. És tűrik az egyrészt másrésztezést, miközben Putyin ártatlan ukránokat öl. Nemcsak elfogadják, amikor valaki sunnyog, amikor melegek jogait kell megvédeni, hanem megmagyarázzák, és saját magukat is azzal mentegetik, hogy most erre van szükség.

Dobrev Klára azt gondolja, hogy aki elhiszi, hogy az orbáni zsarnokságot csak úgy lehet leváltani, hogy közben eláruljuk a legfontosabb értékeinket az nem veszi észre, hogy már vesztett,

hogy Orbán rendszere már le is győzte őt. Mert Orbán világa olyan mint egy bántalmazó kapcsolat, és azt mindannyian tudjuk, hogy a bántalmazóval szemben az az egyik leghatástalanabb eszköz, ha megmagyarázzuk, hogy miért kell időnként hallgatni, belesimulni, behódolni.

Győzni csak úgy tudunk, ha folyamatosan küzdünk, ha egymást támogatjuk, és egy pillanatra sem felejtjük el azt, hogy kik vagyunk és hogy hogyan akarunk élni ebben az országban. Mi, baloldaliak le akarjuk győzni a bántalmazó Orbán-rendszert. Mi ki akarunk lépni ebből a világból, mi valódi rendszerváltást akarunk. De ezt csak akkor tudjuk elérni, ha leváltjuk Orbán gondolatvilágát is. Szabad, európai Magyarországot Köztársaságot akarunk, és mi nem érjük be kevesebbel – zárta szavait a Demokratikus Koalíció elnöke.