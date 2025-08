„Otthon megkereslek, és sírni fogsz” – Megfenyegették a Telex fotósát Mészáros Lőrinc Monte-Carlóban horgonyzó luxusjachtjánál

fenyegetés;Mészáros Lőrinc;fotós;luxusjacht;Telex;Rose d’Or;

2025-08-05 16:36:00 CEST

A lap munkatársa éppen le akarta fotózni a hatalmas hajót Várkonyi Andreával és férjével, amikor ketten odaléptek oda hozzá. Végül letagadták az egészet, és azt mondák, hogy ők is turisták.

„Otthon megkereslek, és sírni fogsz” – közölték civil ruhát viselő férfiak Nagy Nikolettával, a Telex munkatársával, amikor a monte-carlói kikötőben fotózta Mészáros Lőrinc jachtját. A Telex keddi cikkében azt írta, hogy az ott horgonyzó luxusjachtok közül a Mészáros Lőrinchez köthető Rose D’Or kiemelkedik, és bár vannak nála nagyobbak a környéken, a kikötő azon felén, ahol a hajó horgonyoz, ez az egyik legméretesebb. A 62 méteres Rose D’Or sajtóértesülések szerint legalább július közepe óta járja a francia Riviérát, ekkor fotózták legalábbis először Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát a környéken.

„Nyaralás ürügyén valahogy én is Monacóhoz közel kerültem az elmúlt napokban (persze nem luxusjachton), ezért örömmel láttam, hogy a Rose D’Or augusztus 4-én Antibes-ből visszatért a monte-carlói Hercule kikötőbe. Abban a reményben vonatoztam át a kaszinóvárosba, hogy fel tudok tenni néhány kérdést Mészáros Lőrincnek a hozzá köthető hatvanpusztai birtokon talált antilopokról és zebrákról, arról, hogy fizet-e a V-Híd az alvállalkozóinak, vagy arról, hogy Várkonyi Andrea most is Hell dobozos kávéval vészeli-e át a forróbb napokat” – írta Nagy Nikoletta, aki megpillantotta a házaspárt a nagy valószínűséggel Versace-bikiniben napozó Várkonyi Andreát és egy Mészáros Lőrincre nagyon erősen emlékeztető férfit is a fedélzeten.

Az incidens akkor történt, amikor Nagy Nikoletta megpróbálta lefotózni is a Mészáros Lőrinc, és részben a magyar állam tulajdonában álló MBH Bank lízingcégéhez tartozó, 27 milliárd forintos luxusjachtot. „Két civil ruhás, magyarul beszélő férfi azonnal odalépett hozzám, és eltakarta a kamerámat. Hiába bizonygattam nekik, hogy újságíró vagyok, a munkámat végzem” –mesélte a fotós, akit ezután fenyegettek meg az idézett megjegyzéssel. Nagy Nikoletta érdeklődött még, hogy a férfiak Mészáros Lőrincnek dolgoznak-e, és ha igen, milyen minőségben, de ahogy előkerült a telefonja, és bekapcsolta rajta a kamerát, fenyegetői közölték, ők csak turisták, akik erre jártak, és nem akadályozzák semmiben.

A Népszava is írt arról, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter még hetekkel ezelőtt a Demokratának adott interjújában figyelmeztette az oligarchákat, a NER-vállalkozókat. mondván, a tehetősektől három dolgot vár el: a jogszabályok betartását, munkahelyteremtést és közösségi hozzájárulást. A nagyvállalkozóknak ebben példát kell mutatniuk. – Ha nem tesznek így, akkor nem tudjuk fenntartani azt a szövetséget és együttműködést, amit 2010-ben megkötöttünk velük. Az Orbán-kormány vállalta, hogy létrehoz egy nemzeti tőkésréteget. Meggyőződésem, hogy ezt a szövetséget ezzel a csoporttal nem tudjuk fenntartani, ha az életmódjuknál vagy mentalitásuknál fogva megszegik az elvárt társadalmi normákat – jelentette ki.