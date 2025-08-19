Cser-Palkovics András soron kívül elrendelte Székesfehérvár bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését

Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;fertőtlenítés;

2025-08-19 17:49:00 CEST

A közbizalom helyreállítása érdekében.

Szakmai egyeztetéseket követően Székesfehérvár bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését rendelte el Cser-Palkovics András - ezt a Facebookon jelentette be a kormánypárti városvezető.

A meghozott intézkedéseket hat pontban részletezte. Eszerint

biztonsági okokból elrendelte az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését;

Elrendelte a szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, „pangó víz”-helyzet.

A hosszútávú megoldás elérése érdekében elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, ami megelőzi a baktérium megjelenését, és így a közbizalom megingásának lehetőségét is az intézmények vízminőségében.

Erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, amely összeget szükség esetén emelik. Továbbá utasította a város ilyen tapasztalattal és műszaki kapacitásokkal rendelkező vállalatát, a Városfejlesztési Kft-t, hogy kezdje meg a Stadionban már sikeresen alkalmazott technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben.

Azon intézmények esetében, ahol a tanév kezdetéig a szakemberek nem végeznek a fertőtlenítéssel és az érintené az intézmények működését, tájékoztatják az érintetteket róla és lehetőség szerint megoldják a nyitvatartást ásványvizek, ballonos vizek ingyenes biztosításával.

Végezetül pedig a polgármester leszögezte, hogy az önkormányzat fenntartja ajánlatát mind a Szent György Kórház, mind a Szakképzési Centrum, mind a tankerület felé, hogy készek bármilyen tőlük telhető segítséget megadni számukra.

Végezetül Cser-Palkovics András rögzítette, hogy a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze. Ennek ellenére mint fogalmazott, azért tesznek most lépéseket, mert a városi intézményekbe, az intézményekben található vízminőségbe vetett közbizalom nem inoghat meg. „Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha a lehetőségét is felszámoljuk annak, hogy ez a baktérium megjelenjen az általunk fenntartott intézményekben” - közölte.