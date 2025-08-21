Masszívan veszteséges a Hungaroring, Szijjártó Péter kijelentéseit komolyan venni is nehéz

Forma-1;állami támogatás;Hungaroring;adóbevételek;

2025-08-21 05:55:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter 25-30 milliárd forintos GDP-hatásról beszélt úgy, hogy idén 57 milliárdos támogatást kap az állami versenypálya.

Jó befektetés Magyarország számára állami pénzek bevonásával Formula-1-es futamokat rendezni – ezt próbálják negyven éve elhitetni a különböző színezetű kormányok az adófizetőkkel. Nincs ezzel másként a 14 éve regnáló Orbán-kormány sem, amely az elmúlt években közel 105 milliárd forint értékű beruházásba kezdett a mogyoródi pályán. A mindenkori kormányzati érvelés szerint a háromnapos rendezvény akkora többletforgalmat generál az idegenforgalom számára – a nyári csúcsszezon közepén – hogy az már a költségvetésnek is megéri. Mi több, Gyulai Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója az idei futam után azt mondta, hogy kétszer annyi pénzt hoz a verseny, mint amennyit belefektetett a magyar állam. – A jegyekből eltartjuk Magyarország legnagyobb sportinfrastruktúráját, és semmiféle olyan állami támogatást nem kapunk a szervezéshez, ami adófizetői pénzt igényelne – nyilatkozta az MTI-nek az elnök-vezérigazgató.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezt a kijelentés még azzal tetézte, hogy „a futamnak egy hétvége alatt nagyjából 25-30 milliárd forintnyi hatása van a GDP-re. Az idelátogatók, az itt vásárolt szolgáltatások, az ország-PR mind hozzátesznek a gazdasági teljesítményhez. – Én bele sem tudok gondolni, hogy mennyi pénzt kéne arra költenünk, hogy annyi felületet vegyünk magunknak a világ különböző médiáiban, amit most megkapunk ezzel a versennyel. Azt gondolom, hogy a 25-30 milliárd forintos GDP-hatáson túl a közvetett hatásokat igazából már nagyon nehéz számszerűsíteni. Egy dolog biztos, Magyarország jól jár a Formula-1-gyel- mondta Szijjártó Péter.

Tehát van két állítás, miszerint a Hungaroring egy fillér támogatást sem kap, illetve a rendezvény 20-25 milliárd forinttal növeli az idei GDP-t. Ehhez képest csak az idén a költségvetésből 57 milliárd forintos támogatást kap a Hungaroring Zrt. – ez egyébként minden idők egyévi legnagyobb költségvetési támogatása.

Ebből 27,5 milliárd megy a működésre, a rendezői jogdíjak kifizetésre, és 29,5 milliárdot terveztek a már megkezdett és folyó beruházások finanszírozására. Ezek alapján, ha komolyan vesszük Szijjártó Péter állítását, hogy a Forma-1 verseny rendezése az idén 20-25 milliárd forinttal növeli a GDP-t, vagyis a bruttó hazai összterméket, a nemzeti jövedelmet, ez önmagában képtelenség, mivel az évi 57 milliárdos kiadásból csak 20-25 milliárdos jövedelem keletkezik nemzetgazdasági szinten. Mindez arra utal, hogy óvatosan kell bánni a politikusok által közölt számokkal. Lapunk számítása szerint 2020 óta különböző jogcímeken összesen 187,6 milliárd forint támogatást kapott, illetve kap a Hungaroring Zrt. a költségvetésekből, s ebben a már benne van az elfogadott 2026-os költségvetési törvény alapján járó 40 milliárd forintos kiadás is.

A Népszava gyűjtéséből kiderül, hogy csak a működésre 2020-2026 között a Hungaroring Zrt. évente 5-27,5 milliárd forintos támogatást kapott, éves átlagban 17,4 milliárdot. Az átlagot a 2020-as év húzza le, ezt nem számítva 18-20 milliárd forintos működési támogatásra szorul a Hungaroring Zrt. évente – vagyis messze nem igaz az az állítás, hogy a cég önfenntartó lenne. Míg az adófizetők 2024-ben 17,9 milliárdot adtak a az állami cégnek, addig az nettó 12 milliárd forint árbevétel ért el – derül ki a cég 2024-es üzleti beszámolójából. Ezen belül a verseny jegybevételei alig 5,9 milliárd forintra rúgtak, míg az egyéb díjbevételek 5,2 milliárdot tettek ki. Ezen paraméterek mellett 2024-ben a Hungaroring Zrt. veszteséges lett, az adózott eredmény mínusz 25 millió forint volt a 17,9 milliárd forintos adófizetői támogatás ellenére. A 2024-et megelőző években annyival volt jobb a helyzet, hogy minimális nyereség keletkezett az év végén: 2023-ban 800 millió forint, 2022-ben 1,7 milliárd forint, de 2021-ben csak alig 64 millió forint „nyereség” volt kimutatható az évi 16-18 milliárdos állami támogatás ellenére.

Vagyis a Hungaroring Zrt. tevékenysége pénzügyileg masszívan veszteséges, ezért szoktak a politikusok az mogyoródi futamok érdekében a nemzetgazdasági szintű bevételekkel érvelni. Szijjártó Péter magyarázatában is megjelenik az országimázs – döntse el ki-ki maga, hogy az azerbajdzsáni, vagy a szaúdi F1-futamoknak milyen országimázs-hatása van, és hány magyar turista utazott ezen országokba csak azért, mert ott F1 versenyt rendeztek.

A másik érv az szokott lenni, hogy a mogyoródi futamok jelentős többletforgalmat generálnak a budapesti szállodákban és éttermekben, ami megtérül az államnak az adóbevételeken keresztül. Ez a számítás ott hibádzik, hogy a Paksi Atomerőmű vagy a MÁV pénzügyi eredményébe sem szokás beszámolni működése során generált áfa-bevételt - de ettől tekintsünk el.

Ahhoz, hogy a 2024-ben adott 18 milliárd forintos támogatás áfa-bevételben megtérüljön, a turistáknak a három nap alatt 85 milliárd forintot kell költeniük, ugyanis ennek az áfa-ja 18 milliárd forint. A pálya befogadóképessége 100 ezer fő körül van, vagyis maximum ennyi vendég érkezhet. Ez azt jelenti, hogy a 18 milliárd forintos megtérüléséhez minden egyes vendégnek a 3 nap alatt 850 ezer forintot kell költeni, hogy a rendezési költségek megtérüljenek költségvetésnek. Ám ez a számítás is csak abban az esetben áll meg, ha Forma-1 rendezése nélkül ezek a szállodák és éttermek a nyár közepén teljesen üresek lennének. Ám ekkora bevétel elérése nem lehetetlen, hiszen vannak olyan látogatók, akik ennél lényegesen többet is elköltenek, ugyanakkor a rendezvényre kilátogató magyar vendégek – akik a látogatók 20 százalékát teszik ki -, ennek az összegnek a töredékét költik a jegyre és az utazásra. Más a helyzet, ha a most folyó felújítások 105 milliárd forintos költségét is beszámítjuk, hiszen akkor a megtérülés még inkább kétséges.