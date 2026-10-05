Szeptemberben 92,8 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiánya, így a hiány elérte az 5261,9 milliárd forintot. A szeptemberi számok zavarba ejtőek: elmaradt a korábbi évekre jellemző többlet, sőt, még az áfabevételek is csökkentek. A számok mégis szebben festenek a tavalyiaknál. Kármán András pénzügyminiszter szerint ennek ellenére az irány biztató: nő a kiadási fegyelem, miközben a költségvetés helyzete továbbra is nehéz.
Az államháztartási hiány hiánya februárban már az egész évre tervezett deficit felénél járt.
A külgazdasági és külügyminiszter 25-30 milliárd forintos GDP-hatásról beszélt úgy, hogy idén 57 milliárdos támogatást kap az állami versenypálya.
A választási osztogatás miatt 2026-ban további egyenlegromlás várható.
Szomolai Csaba ÁSZ-alelnök szerint az ellenőrzésre azért van szükség, hogy az önkormányzati választások és az új képviselő-testületek felállása közötti átmeneti időszakban is biztosított legyen a gazdálkodás biztonsága.
Az Orbán-kormány ha nem is nevezi annak, de tesz kiigazító intézkedéseket.
A hiány csökkenését nem segíti az EB legutóbbi ítélete sem, amely kimondta: Magyarország menekültügyi szabályozása megsérti az uniós jogot, ezért a bíróság 200 millió eurós egyösszegű bírságot vetett ki, ami napi 400 millió forinttal emelkedik, míg a kormány nem hozza átfedésbe az uniós és magyar menekültügyi jogot.
Első ránézésre elképesztő mértékben nőtt a megyei jogú városok helyi iparűzési adó bevétele 2022-2023 között. Nem a gazdaság élénkült meg ennyire.
Szolid 54 milliárd forintos többlet keletkezett januárban a költségvetésben, amennyiben nem utal 226 milliárdot Brüsszel, már most nagy baj lenne.
Reálértéken csökkentek az egészségügyre, szociális ellátásokra, lakástámogatásokra fordított kiadások tavaly.
A jövő évi büdzsében az Orbán-kormány 600 milliárd forinttal tervezte túl a bevételeket – állítják a Magyar Nemzeti Bank elemzői.
A bevételek kisebbek a vártnál, a kiadások viszont elszálltak.
Jelentős, 143 milliárd forintos deficit keletkezett januárban az államháztartásban.
Beindul idén az adóprés.
Ennek ellenére a hiány még mindig aggasztó mértékű.
Igazán rosszul azok járnak, akik eddig a teljes, 12 millió forintos bevételi határt ki tudták használni. A kormánynak 50 és 300 milliárd forint közötti plusz adóbevétele származik.
A kabinet jövőre az ideinél 5500 milliárd forinttal több adót készül beszedni, harmadával nőnek a lakossági befizetések is.
A kormány benyújtotta a 2021-es költségvetés módosítást, ám abból nem derül, hogy mire akar mintegy 2400 milliárdot elkölteni.
Húsz százalékkal lett magasabb a hiány a tervezettnél.
Kilenc jelentős helyi cég közül ötnek a nevében is szerepel a "Mészáros" kifejezés. Most vagy a hentesek paradicsoma a település, vagy valami (valaki) más áll a háttérben.
Hat év alatt legalább 330 milliárd forint áramlott az államkincstár helyett társasági adókedvezmény (tao) címén a sportegyesületekhez – áll a G7 gazdasági hírportál összesítésében.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint a 2016-os költségvetés megalapozottnak tekinthető, az adóbevételeket reális alapokon tervezték.
A kormány február utolsó napján újabb 3,5 milliárd forintot költött el a költségvetési tartalékból. Az év első két hónapjában már 16,6 milliárd forintnyi előre nem várt kiadás jelentkezett – írja a napi.hu.
Megerősítette Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szavait a tárca szerdai gyorsjelentése: 929,2 milliárd forintos hiánnyal zárta a költségvetés a 2013-as évet.
A 2014-es 2 százalékos GDP-növekedés vajon egy magyar gazdasági konjunktúra kezdete lesz, ahogy a kormányerők állítják, vagy az adatot egyszeri intézkedésekkel pumpálják föl? Ezen vitatkoznak a költségvetéssel hivatalból foglalkozó szervezetek, az Országgyűléshez tartozó, hivatalos Költségvetési Tanács és a független Költségvetési Felelősségi Intézet.
A szocialista Józsa István szerint az Orbán-kormány súlyosan veszélyezteti a jövő évi költségvetést azzal, hogy túltervezi a gazdasági növekedést és a várható adóbevételeket.
A 2014-es költségvetés adóbevételeinek csupán 52,6 százaléka teljesen megalapozott, a 47,4 százalékuknál kockázatok merülnek fel - állapította meg az Állami Számvevőszék tegnap kiadott és sajtótájékoztatón is ismertetett véleményében. A számvevők felhítvták a figyelmet arra, hogy az érintett adófajtáknál a betervezett összegek egy részének befolyásával kapcsolatban vannak kétségeik. Ez bizonyos esetben nem jelent valódi problémát, például a vártnál kevesebben jelentkeztek (idén) a kisebb vállalkozások számára kitalált KATA és KIVA adózási formákba. Ha továbbra sem válnak ezek népszerűbbé, itt kisebb bevétel várható a tervezettnél, ám az át nem lépő cégek más formában még adózhatnak - írják a számvevők.