Zavarba ejtő költségvetési adatokat közölt a Pénzügyminisztérium

Szeptemberben 92,8 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiánya, így a hiány elérte az 5261,9 milliárd forintot. A szeptemberi számok zavarba ejtőek: elmaradt a korábbi évekre jellemző többlet, sőt, még az áfabevételek is csökkentek. A számok mégis szebben festenek a tavalyiaknál. Kármán András pénzügyminiszter szerint ennek ellenére az irány biztató: nő a kiadási fegyelem, miközben a költségvetés helyzete továbbra is nehéz.