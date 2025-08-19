Megszűntek a Matolcsy-kör érdekeltségei Mészáros Lőrinc bankjában

Mészáros Lőrinc;Matolcsy-gárda;Száraz István;MBH Bank;

2025-08-19 20:04:00 CEST

Mészáros Lőrinc holdudvarába kerültek a részvények.

Kivonult a Quartz Alapkezelő a Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha érdekeltségébe tartozó MBH Bankból, ezzel megszűnt a pénzintézet Matolcsy-körhöz való utolsó tulajdonosi kötődése is - írja a hvg.hu.

A bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján tette közzé, hogy a főként Matolcsy Ádám baráti körének tagja, Száraz István érdekeltségébe tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek immár nincs benne részesedése. Néhány hete még az általa kezelt magántőkealapokon keresztül nagyjából 23 százalékos részesedése volt a Mészáros Lőrinc-féle MBH-ban.

A kiszállás két részben történt, a részvények pedig a lap szerint Mészáros Lőrinc holdudvarába kerültek. A Quartz Alapkezelő fennhatósága alatt maradt utolsó, kicsit több mint 6 százaléknyi banki pakett a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez köthető Prime Treasure Magántőkealaphoz került.

A magántőkealapok befektetőinek kiléte nem világos, mindenesetre a lap szerint az új alapkezelőnél feltűnik Kertész József Tamás, aki egyrészt Mészáros Lőrinc bejáratott céges ügyvédje, másrészt a Fidesz propagandaorgánumait tömörítő KESMA alapító jogai is az ő birtokában vannak. Az MBH pedig az ügyvédet személy szerint is bejelentette 6,21 százalékos közvetett tulajdonosként.

A hvg.hu szerint a folyamatok rávilágítanak arra, hogy a Matolcsy-botrány kirobbanásával a Matolcsy-Mészáros szövetség szétszakadozik, legalábbis az MBH tulajdonlásában ez immár múlt időnek is tekinthető, igaz, a banknak nem is nagyon volt már választása, amennyiben többé-kevésbé szalonképes akar maradni.