Megszűntek a Matolcsy-kör érdekeltségei Mészáros Lőrinc bankjában

Kivonult a Quartz Alapkezelő a Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha érdekeltségébe tartozó MBH Bankból, ezzel megszűnt a pénzintézet Matolcsy-körhöz való utolsó tulajdonosi kötődése is - írja a hvg.hu.
A bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján tette közzé, hogy a főként Matolcsy Ádám baráti körének tagja, Száraz István érdekeltségébe tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek immár nincs benne részesedése. Néhány hete még az általa kezelt magántőkealapokon keresztül nagyjából 23 százalékos részesedése volt a Mészáros Lőrinc-féle MBH-ban.
A kiszállás két részben történt, a részvények pedig a lap szerint Mészáros Lőrinc holdudvarába kerültek. A Quartz Alapkezelő fennhatósága alatt maradt utolsó, kicsit több mint 6 százaléknyi banki pakett a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez köthető Prime Treasure Magántőkealaphoz került.Úgy tűnik, hogy újabb, a korábbiakhoz képest jóval szerényebb dubaji lakás megvásárlására készül Matolcsy Ádám
A magántőkealapok befektetőinek kiléte nem világos, mindenesetre a lap szerint az új alapkezelőnél feltűnik Kertész József Tamás, aki egyrészt Mészáros Lőrinc bejáratott céges ügyvédje, másrészt a Fidesz propagandaorgánumait tömörítő KESMA alapító jogai is az ő birtokában vannak. Az MBH pedig az ügyvédet személy szerint is bejelentette 6,21 százalékos közvetett tulajdonosként.
A hvg.hu szerint a folyamatok rávilágítanak arra, hogy a Matolcsy-botrány kirobbanásával a Matolcsy-Mészáros szövetség szétszakadozik, legalábbis az MBH tulajdonlásában ez immár múlt időnek is tekinthető, igaz, a banknak nem is nagyon volt már választása, amennyiben többé-kevésbé szalonképes akar maradni.