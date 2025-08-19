Renner Erikát halálosan megfenyegette az egy hónapja szabadon engedett zaklatója

zaklatás;halálos fenyegetés;nők elleni erőszak;lúgos orvos;Renner Erika;Mérő Vera;

2025-08-19 21:01:00 CEST

A rendőrök jelenleg a helyszínen tartózkodnak.

„R. László néhány perccel ezelőtt megjelent Renner Erika lakása előtt, felkaputelefonált, és azt hörögte: »Még egyszer idejövök és megölöm a Renner Erikát.« A rendőrök jelenleg a helyszínen tartózkodnak” - írta Mérő Vera jogvédő a Facebookon.

A lúgos orvos, Bene Krisztián áldozatának zaklatójaként elhíresült R. Lászlót alig egy hónapja engedte szabadon az ügyészség: mint arról korábban lapunk is beszámolt, a vádhatóság július 18-án megszüntette a férfi letartóztatását. A Bene Krisztiánt mániákusan védelmező és Renner Erikát évek óta zaklató férfit amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta a nőt. Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a Bene Krisztián büntetőperében eljáró ügyészt. A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A letartóztatás ejtésével azonban automatikusan hatályát vesztette a távoltartási végzés is, arról pedig sem ő, sem Renner Erika, sem Gál András ügyvéd nem kapott tájékoztatást, hogy a zaklató immár hetek óta bármiféle korlátozás nélkül újra szabadon mozoghat.

„Negyven nap telt el így. Védelem nélkül, információ nélkül. Majd amikor a sajtóban nyilvánosságra került a szabadon engedés, hirtelen a rendőrség úgy döntött: talán mégis szükség van személyi védelemre. A IX. kerületből Ferenczy Nikoletta felhívott minket. Először kedvesen, majd, miután (a helyzetből logikusan következő) kérdéseket tettünk fel, válasz helyett már kiabálva, gúnyolódva, döbbenetesen megalázó hangon beszélt velünk. Erikától és tőlem is azonnali döntést követelt, hogy melyik védelmet „választjuk” a háromból (technikai, járőrös, telefonos). De semmit nem mondott arról, mit is takarnak ezek valójában, meddig tart, milyen jogi alapja van. Egy éjszakát sem hagyott gondolkodásra, hogy megvitassuk a kérdést a családunkkal, jogi képviselönkkel, sem nekem, sem Renner Erikának” - olvasható Mérő Vera beszámolójában.

A jogvédő úgy folytatta, hogy miután többször rákérdeztek, mit tettek a szabadon bocsátás óta eltelt körülbelül 30 napban és mi tette hirtelen indokolttá a személyi védelmet, állítása szerint válasz helyett csak odavetett gúnyos megjegyzéseket és terelést kaptak, továbbá egy vádaskodást arról, hogy felveszi a beszélgetést. Mérő Vera szerint a nő ezek után Renner Erikával úgy beszélt, mint egy darab szeméttel, megalázóan, lekicsinylően, gúnyolódva, erről állítása szerint már felvételük is van.

A jogvédő szerint ami történt, az intézményi árulás, ezért feltette a következő kérdéseket:

Mi történt július 18-a és augusztus között, hogy a rendőrség hirtelen védelmet ajánlott?

Miért nem kaptak azonnali tájékoztatást a távoltartás megszűnéséről?

Mi a személyi védelem jogalapja, ha az ügyet megszüntették?

Miért követelhetnek az áldozatoktól azonnali döntést, anélkül, hogy a családjukkal és jogi képviselőjükkel egyeztethetnének, amikor ők 30 napig nem tettek semmit?

S végezetül, ha ők ezt kapják, amikor a rendőrség egy országosan ismert ügyben jár el, mire számíthatnak más áldozatok?

Mérő Vera posztját azzal zárta, hogy a rendőrségnek nem a saját tekintélyét kellene védenie, hanem a sértetteket, de szerinte, ha rajtuk múlik, R. László akár fel is gyújthatja őket. „Majd azt mondják, az ágyban dohányoztunk.”