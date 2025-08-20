Már a szolnoki gyermekotthon irodájáig is eljutott a város polgármestere

Szolnok;gyermekotthon;

2025-08-20 20:55:00 CEST

Sokkal több információt nem tudott szerezni, mint egy nappal korábban.

Hétfőn még nem engedték be, kedden azonban már az irodáig is eljutott a szolnoki polgármester abban a gyermekotthonban, amely bántalmazási és erőszakos esetek miatt került a figyelem középpontjába – írja a Blikk.

Györfi Mihály így nem láthatta, milyen állapotok uralkodnak az intézmény falai között. Korábban lapunk számolt be róla elsőként, hogy a Szolnok vármegyei befogadó otthonban a gyerekek több mint fele a nappali kanapéján vagy matracon alszik, és a kormányhivatal kérte, hogy ne utaljanak be több gyermeket a rendszerbe. Az akkori információk szerint a Területi Gyermekvédelmi Szolgálat befogadó otthonában – ahová a családjukból kiemelt gyerekeket tartós elhelyezésük előtt legfeljebb 30 napra helyez a gyámhatóság, ha nincs kijelölhető nevelőszülő – a 12 férőhelyre 40 gyermeket utaltak be, és akkor 27-en tartózkodtak az intézményben. Az RTL Házon kívül című műsora nemrég olyan felvételeket mutatott be, amelyeken többek között egy másfél éves kisfiú is látható, akit kendővel a radiátorhoz kötöttek.

Györfi Mihály szerint polgármesterként kötelessége fellépni minden olyan bántalmazó vagy erőszakos magatartással szemben, amely sérti a szolnoki fiatalok jogait. Úgy vélte, politikai szándék állhatott annak hátterében, hogy hétfőn nem engedték be az intézménybe, mivel ugyanazon a napon látogatott oda Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Emiatt nem zárta ki annak lehetőségét, hogy ezért sem látták szívesen a városvezetőt az otthonban.

A rendőrség adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott tájékoztatást arról, hogy indult-e eljárás a szolnoki gyermekvédelmi otthonokban történt visszaélések ügyében. A Blikk információi szerint az egyik, vármegyei fenntartású bentlakásos intézményben olyan súlyos munkaerőhiány alakult ki, hogy már érettségi végzettség nélkül is felvettek gyermekfelügyelőket. Egy alkalmazott – egy mintegy 50 éves, tiszazugi származású férfi – ellen rendőrségi eljárás indult, mert a gyanú szerint rendszeresen szexuálisan zaklatta azokat a kisfiúkat, akiket rábíztak.