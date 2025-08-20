„Tűzijáték? Ennyit megérdemlünk!”

politika;Budapest;hangulat;riport;tűzijáték;augusztus 20.;

2025-08-20 20:23:00 CEST

Legalább ebből mi is kapunk valamit – indokolta lapunknak egy férfi, miért nem törődik különösebben azzal, mennyibe kerültek az augusztus 20-ai rendezvények. Ez egyébként is csak aprópénz ahhoz képest, amit szerinte értelmetlenül elkölt az Orbán-kormány. Riport Magyarország születésnapjáról.

Az állam idén nem kápráztatta el a közönséget olyan rendhagyó produkcióval, mint négy évvel ezelőtt, mikor kifestett, félmeztelen férfiak húzgáltak végig egy hatalmas turulszobrot az Andrássy úton, de a belvárosban nyüzsgő tömeget elnézve úgy érződött, emiatt senkinek nem volt különösebb hiányérzete. Aki a Szent István Napon (SZIN), azaz a magyar államalapítás, az Európához való tartozás és az új kenyér ünnepén mégis egy kis pogány életérzésre vágyott, a Szabadság téren megtekinthette a Turul Kamara táncegyüttes fellépését.

A programkavalkádban akadtak fajsúlyosabb események is – például a Szent Jobb-körmenet –, de augusztus 20-a alapvetően a vízi és légi parádéról, az esti tűzijátékról, legfőképpen pedig a szórakozásról, evésről-ivásról szól.

A Vörösmarty téren pontosan ugyanaz történt, mint advent idején szokott, azzal a különbséggel, hogy a rendezvényt nem karácsonyi vásárnak, hanem csárdafesztiválnak nevezték.

Az egyik bódéban 6050 forintért adtak egy adag marhapörköltet: azt már meg se mertük kérdezni, hogy az ár a köretet is tartalmazza-e.

A vékonyabb pénztárcájú vendégek számára az úgynevezett SZIN Bisztrók jelentették a megoldást, ezekben tényleg baráti áron kínáltak italt, péksüteményeket vagy például jégkrémet. A négydecis csapolt sör 380, egy deci bor 260 forintba került. Tizenöt percig tartó sorban állás után magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a bécsi perec (356 forint) és a sajtos pogácsa (275 forint) nemcsak olcsó, hanem kifejezetten finom is.

A Vigadó téren, még a koncertek megkezdése előtt, egy lufikat áruló család tagjai keltettek némi feltűnést. Éppen a kihívott rendőröket várták. Két kisgyerek pityergett, a nagymama és a szülők a máskülönben kulturáltan viselkedő biztonságiakkal perlekedtek. Nem fogták vissza a hangerőt. Sehogyan sem akarták megérteni, miért lenne szükség engedélyre ahhoz, hogy közterületen bármit is árusítsanak.

A Lánchídon fordított napot tartottak: a járdákat lezárták, az úttestet viszont megnyitották a gyalogosok számára. Ha azt írtuk, hogy a pesti belvárosban nyüzsgött a tömeg, akkor ez hatványozottan igaz volt a budai oldalra,

a Clark Ádám tértől a Várkert Bazárig berendezett Magyar Ízek Utcájára. Lépni is alig lehetett. Az eszem-iszomot a Kárpát-medencei gasztrokultúra legnagyobb rendezvényeként harangozták be, és a felfoghatatlanul nagy választékot látva halvány túlzást sem éreztünk ebben a megfogalmazásban. A magyaron kívül a cseh konyha is bemutatkozott, a vajdasági standokon pedig a balkáni étkek egyik remeke, a pljeskavica is helyet kapott. A Vörösmarty téri fesztivál sem méreteiben, sem kínálatában nem versenyezhetett a budai konkurenciával, ahol ráadásul az árak is mérsékeltebbnek tűntek, egy adag szarvaspörköltért például 4800 forintot kellett fizetni.

Ha már átsétáltunk a Lánchídon, maradtunk Budán. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Városmajorba hirdette meg augusztus 20-ai rendezvényét, amit „tűzijáték nemnézéssel” és a „kétharmad felnégyelésével” kötött egybe. Az esemény a tömegiszonyban szenvedők számára is vonzónak bizonyulhatott, itt ugyanis összehasonlíthatatlanul kisebb volt a népsűrűség, mint a hivatalos ünnepi helyszíneken.

Az egyik fórumon Nagy Dávid pártigazgató, az MKKP parlamenti listájának vezetője többedmagával a kutyás országjárás tapasztalatait összegezte. Lapunknak elmondta, hogy a „jelöltsimogató” országos turnéval elsődlegesen azt szerették volna felmérni, milyen állapotban van a párt, a „passzivisták” hálózata a megyeszékhelyeken.

A Kutyapárt szempontjából rosszabb helyeken (így Nyíregyházán) nem sikerült előrelépni az elmúlt négy évben, Szegeden, Székesfehérváron vagy Veszprémben viszont igen.

- Az MKKP országos hálózattal rendelkező párt – közölte kérdésünkre Nagy Dávid. Az országjárás megerősítette abban a reményében, hogy 7-10 képviselőt küldenek majd a parlamentbe a 2026-os választáson. „Azt látom, hogy jobban érdekeljük az embereket, mint eddig bármikor” – jelentette ki. Tájékoztatása szerint amúgy a kétharmad programban szereplő felnégyelését úgy képzelték el, hogy a Városmajorban megrendezett kötélhúzás után a kötelet négy részre vágják, és azokat elviszik a miniszterelnök veje, Tiborcz István négy szállodájába.

Az Átlátszó számításai szerint ebben az évben mintegy 14,5 milliárd forintba kerültek a szombattól csütörtökig tartó ünnepi rendezvények, ebből 3,6 milliárdot költött a kormány az augusztus 20-ai tűzijátékra. A Népszava megbízásából készült felmérésében a Publicus Intézet azt hozta ki: az emberek 61 százaléka nem tartja jó dolognak, hogy Magyarország minden évben nagyszabású tűzijátékkal ünnepli az államalapítást, ezzel csak alig több mint egyharmad, 35 százalék ért egyet.

Még a pesti oldalon, a Vigadó térnél kérdeztünk egy félig budapestiekből, félig vidékiekből álló baráti-rokoni társaságot arról, mennyiben foglalkoztatja őket a tűzijáték költsége. A társaság alkalmi szóvivője, egy középkorú férfi hangsúlyozta, hogy ez csak aprópénz ahhoz képest, amit a kormány értelmetlenül elkölt szállodaberuházásokra és egyebekre. „Legalább ebből mi is kapunk valamit” – mondta, aztán hozzátette: „Ennyit megérdemlünk!”.