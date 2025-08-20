Kovács Zoltán bejelentette, hogy semmi akadálya a tűzijáték megtartásának

Á. B.

2025-08-20 19:51:00 CEST

Minden a legnagyobb rendben és békében zajlik, este nem várható zivatar.

Minden feltétel adott az esti tűzijáték megtartásához – derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának szerda esti Facebook-videójából.

Kovács Zoltán, augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője is, közölte: a Szent István-napi programok a legnagyobb rendben és békében zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak, említésre méltó esemény nem történt. Hozzátette, arra készülnek, hogy este 9 órakor drónshow-val, fényfestéssel, lézerjátékkal és Európa legnagyobb tűzijátékával zárják a napot.

Az előrejelzések szerint a fővárosban ekkor csapadékmentes, derült idő várható.



