Lehet a kommunizmus unortodox?

kommunizmus;közösségi együttélés;baloldaliság;kommunák;

2025-08-21 18:15:00 CEST

Új beszélgetéssel jelentkezik a Népszava (audio)podcastja, a Bal-jobb-bal, amely döntően baloldali alternatívákat jár körbe, s próbálja tisztázni, mennyire alkalmasak a létező társadalmi ellentmondások, igazságtalanságok, az egyenlőtlenség, a szegénység enyhítésére, megszüntetésére. Mindebben a hazai baloldali szellemi műhelyek képviselőit hívjuk majd segítségül.

Igyekszünk a gyakorlati politizálás kérdéseire össz­pontosítani a különféle elméletek fényében. Eközben konzervatív, jobboldali álláspontokkal is foglalkozunk, szót kapnak a bennük hívők is. Ezúttal Marosán György társadalomfilozófus Az „unortodox” kommunizmus álma című írásáról beszélgetünk a szerzővel és Schultz Nóra politológussal.

Az izgalmas cikk április 12-én jelent meg a Népszavában, a június 22-i számban reflexió is olvasható róla. Marosán György úgy látja, korunk technikai fejlődése, a termelés jobb tervezhetősége és a velük járó elmagányosodás forradalom nélkül is új közösségi szerveződésekre, életformákra ösztönözheti az embereket.

Sokan fel fogják ismerni, hogy nem jutnak előrébb, nem lesznek boldogabbak fogyasztásuk növelésével. Közösségekben, új típusú kommunákban ugyanúgy hozzájutnak a szükséges szolgáltatásokhoz. Ebben a típusú, önkéntes szocializációban felszabadulhat az emberekben rejlő alkotóerő is. A változás feltételei adottak, az „unortodox” kommunizmust immár nem építeni kell, hanem csak kialakítani. De ez csak egy opció, senkire nem szabad ráerőltetni – hangsúlyozza a társadalomfilozófus.

A fiatal baloldali nemzedéket (is) képviselő Schultz Nóra pesszimista az elképzeléssel kapcsolatban. Sok benne az ortodox marxista, a társadalmi átalakulást materiális tényezők mentén meghatározó mozzanat. Az emberi viszonyok alakulása nemcsak ezektől függ, és fontos, hogy kulturális szinten is létrejöjjön egy olyan szemlélet, amely a kollektivizmus irányába mozdítja a társadalom tagjait. A technikai fejlődés bizonyos jelek alapján tovább fokozódó depresszióhoz is vezethet. Korai arról beszélni, hogyan tehetnénk kellemesebbé, emberibbé nyaralásunkat, lakókörnyezetünket, amikor a társadalom nagy része alapvető lakhatási problémákkal küzd, és nem is gondolhat nyaralásra. A mai baloldalra jellemző, hogy kisközösségi létbe menekül politikai kudarcai elől. Pedig az igazi feladat a társadalmi többség építése lenne.