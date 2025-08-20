Elkezdődött a tűzijáték, Budapest belvárosába áramlott a tömeg

tűzijáték;augusztus 20.;

2025-08-20 20:45:00 CEST

Az egységes áron kínált sör az egyik legkelendőbb termék.

Cikkünk nemsokára frissül!

Folyamatosan áramlanak az emberek Budapest belvárosába, gyúlt a tömeg azokon a tereken és utcákon, ahonnan jól látható a tűzijáték. Este 9-re a Vigadó tér meg is telt – számolt be róla a Telex.

Estwe 9-kor elkezdődött a tűzijáték, a 29 perces műsort az M1 Híradó élőben közvetítette, előtte a helyszínen a fénypontnak a sör tűnt, nagyjából mindenhol 380 forint egy csapolt, 430 forint egy dobozos Borsodi. A Vörösmarty téren működő SZIN-ponton félórás sor alakult ki. Az ételek közül a sajtos-ketchupos tócsni 5300 forintba, a sült krumpli 2500 forintba került. A hagyományos magyar fogások kedvelői sült kolbászt kenyérrel 4500 forintért, sajtos-tejfölös lángost 2750 forintért vásárolhatták meg, míg a kedvezőbb árú ételek közé tartozott a töltött paprika 1600 forintért. Koktélokat is kínáltak a standoknál.

Ugyancsak a Vörösmarty téren a SZIN-pont kínálatából már a tűzijáték kezdete előtt elfogyott a 356 forintos perec és a 275 forintos pogácsa, ugyanakkor a sör továbbra is elérhető, bár körülbelül 40 perces sorban állással. Aki mégis perecre vágytak, annak egyes bódéknál 1500 forintot kellett fizetnie érte.

Az italok közül fél liter Szentkirályi ásványvíz 250 forintba került, a Szent István Nap Borának – fehér, rozé vagy vörös változatban – egy deciliteréért 260 forintot kértek. A KitKat tölcséres csokis jégkrém ára 949 forint volt.