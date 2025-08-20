Kitüntetések az állami ünnepen: Farkas Bertalan és Kapu Tibor átvehette Magyarország legmagasabb rangú elismerését

kitüntetés;augusztus 20.;Farkas Bertalan;Rubint Réka;Kapu Tibor;

2025-08-20 20:39:00 CEST

Rubint Réka fitneszoktató a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajós vehette át Magyarország legmagasabb rangú elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Az ünnepségen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder János korábbi köztársasági elnök is. Egy nappal korábban, augusztus 19-én az államfő a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adományozta Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság most leköszönő vezetőjének, örökös tiszteletbeli elnökének. A köztársasági elnöktől Rubint Réka fitneszoktató a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adott át.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium állami kitüntetéseit és művészeti díjait augusztus 19-én adták át a Pesti Vigadóban. A Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült többek között Roby Lakatos hegedűművész. A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a Madách Színház karmestere, Makláry László (a Budapesti Operettszínház korábbi főzeneigazgatója), valamint Menyhárt János gitáros, zeneszerző, az egykori V'Moto-Rock együttes alapító tagja, továbbá Sultan Raev, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára is.

A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át többek között Hegedűs 2 László képző- és fotóművész, filmrendező, Kulcsár Noémi táncművész, valamint Szolnoki Tibor színművész, énekes.