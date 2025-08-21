Havasi Bertalan bejelentette, megalapítja az Alaptörvény Barátai Digitális Polgári Kört

alaptörvény;Havasi Bertalan;Digitális Polgári Körök;

2025-08-21 07:08:00 CEST

Megérkezett a jóváhagyás, a szervezőmunka pedig elkezdődött – közölte Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke.

Megérkezett a jóváhagyás, és állami ünnep is van, így most örömmel bejelentem, hogy megalapítom az Alaptörvény Barátai Digitális Polgári Kört – írta Havasi Bertalan, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtófőnöke szerdán, késő délután a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint ennek a tagjai olyan jogászok, politológusok, történészek, illetve a közélet iránt érdeklődő polgárok, akik

„fontosnak tartják az állami életünk kiinduló- és viszonyítási pontját jelentő Alaptörvény ismeretét, ismertetését, »társadalmasítását« és nem utolsósorban védelmét”.

Egyes politikusok augusztus 20-i beszéde kapcsán úgy látja, erre nagy szükség lesz – jegyezte meg Havasi Bertalan, hozzátéve, hogy a szervezőmunka elkezdődött.

Mint arról mi is beszámoltunk, mindössze pár hete derült ki, hogy Havasi Bertalan a féléves miniszterelnöki főtanácsadói megbízatását követően augusztus 1-től a Miniszterelnöki Irodán folytatja munkáját, Nagy János államtitkár helyetteseként. Feladatköre a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) tájékoztatása közlése magába foglalja a társadalmi kapcsolattartást, a kormányfő közszerepléseihez tanácsadás nyújtását, felkészítő anyagok és szövegtervezetek elkészítését is.

Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtófőnöke 2025. február 14-én jelentette be, hogy távozik a Miniszterelnöki Sajtóiroda éléről, a sajtóval való kapcsolattartásáért azóta Máté János felel. Havasit még 2005-ben nevezték ki a Fidesz sajtófőnökének. 2010 és 2015 között a miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes államtitkári posztban dolgozott, 2015-ben lett a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Korábban a Magyar Nemzet és a Duna Televízió pécsi tudósítója, a Hír Televízió műsorvezetője, illetve a Terror Háza Múzeum sajtófőnöke is volt.