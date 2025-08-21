Orosz rakétatalálat érte Munkácsot, többen megsérültek

Orosz találat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson – vette észre a Radio Svoboda, a Szabad Európa ukrán nyelvű szolgálatának erről szóló beszámolóját a 444.
A támadásban többen megsérültek,
tíz embert vittek a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan mentek be ellátásért.
Egy helyi újságíró, Vitalij Glagola szerint a Flex helyi gyárát érte találat, a csapás miatt a raktárak megsemmisültek és tűz ütött ki.
Ukrajna magyarországi nagykövetsége a Facebook-oldalán arról számol be, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, egy rakéta egy nagy amerikai elektronikai üzembe csapódott, súlyos károkat okozva. „Ez egy teljes mértékben polgári létesítmény, aminek semmi köze a hadsereghez” – szögezte le. Majd megjegyezte, nem ez volt az első orosz támadás amerikai vállalatok ellen Ukrajnában.
A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a helyieket, hogy a füstfelhő miatt ne nyissanak ablakot és az utcára se menjenek ki. A városháza szerint stabil a sérültek állapota. Miroszlav Bileckij kárpátaljai regionális kormányzó a Facebookon azt írta, reggel 7 órakor még zajlott a mentés, kérte, hogy rajta kívül senki ne osszon meg felvételeket a támadás hatásairól, részleteket pedig későbbre ígért. A politikus későbbi tájékoztatása szerint egy orosz drón becsapódott a Huszttól északra fekvő Hárspatakon (Lipovec) is, de ott senki nem sebesült meg, egy lakóházban és az áramvezetékben esett kár.
