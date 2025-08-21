Orosz rakétatalálat érte Munkácsot, többen megsérültek

Oroszország;Kárpátalja;Ukrajna;rakétatámadás;Munkács;

2025-08-21 07:25:00 CEST

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Becsapódott egy drón Hárspatakon is.

Orosz találat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson – vette észre a Radio Svoboda, a Szabad Európa ukrán nyelvű szolgálatának erről szóló beszámolóját a 444.

A támadásban többen megsérültek,

tíz embert vittek a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan mentek be ellátásért.

Egy helyi újságíró, Vitalij Glagola szerint a Flex helyi gyárát érte találat, a csapás miatt a raktárak megsemmisültek és tűz ütött ki.

Ukrajna magyarországi nagykövetsége a Facebook-oldalán arról számol be, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, egy rakéta egy nagy amerikai elektronikai üzembe csapódott, súlyos károkat okozva. „Ez egy teljes mértékben polgári létesítmény, aminek semmi köze a hadsereghez” – szögezte le. Majd megjegyezte, nem ez volt az első orosz támadás amerikai vállalatok ellen Ukrajnában.

A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a helyieket, hogy a füstfelhő miatt ne nyissanak ablakot és az utcára se menjenek ki. A városháza szerint stabil a sérültek állapota. Miroszlav Bileckij kárpátaljai regionális kormányzó a Facebookon azt írta, reggel 7 órakor még zajlott a mentés, kérte, hogy rajta kívül senki ne osszon meg felvételeket a támadás hatásairól, részleteket pedig későbbre ígért. A politikus későbbi tájékoztatása szerint egy orosz drón becsapódott a Huszttól északra fekvő Hárspatakon (Lipovec) is, de ott senki nem sebesült meg, egy lakóházban és az áramvezetékben esett kár.

