Zivatar, viharos szél és felhőszakadás jöhet, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Öt vármegyére másodfokú, az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok miatt csütörtökre. Kilenc vármegyében felhőszakadásra is számítani kell.
A HungaroMet előrejelzése szerint többnyire felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein fordulhatnak elő zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek. A zivatarokhoz viharos széllökések, kisebb méretű jég és intenzív csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás is lehet.
Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső kíséretében. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengülni fog, de teljesen nem szűnik meg.
Békés és Csongrád-Csanád vármegyében eközben a hőség miatt is figyelmeztetnek, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet egyébként tág határok, 23 és 36 fok között várható, az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűlhet le a levegő.