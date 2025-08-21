időjárás;hőség;szél;figyelmeztetés;jégeső;felhőszakadás;zivatar;

2025-08-21 07:56:00 CEST

Zivatar, viharos szél és felhőszakadás jöhet, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Többfelé jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell.