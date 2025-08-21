A Pintér-féle belügy még mindig vizsgálja, hogyan tudnák átalakítani a raktárban porosodó méregdrága lélegeztetőgépeket

Belügyminisztérium;lélegeztetőgép;koronavírus;

2025-08-21 10:34:00 CEST

De minden szakmai partnert bevonnak, akit szükséges és szakmailag indokolt.

A Belügyminisztérium közlése szerint még vizsgálják, hogyan tudnák átalakítani a Covid-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépeket – derül ki a Telex cikkéből.

Az Orbán-kormány tavaly ígérte azt, hogy a járvány alatt beszerzett, raktárban álló lélegeztetőgépek egy részét átalakítják az alvási apnoéban szenvedő betegek számára. Takács Péter egészségügyi államtitkár akkor közölte, hogy a Bay Zoltán Kutatóintézet dolgozik az átalakításon. A 24.hu szerdai cikke szerint azonban a kutatóintézet soha nem kapott megbízást erre, nem is vesz részt ilyen projektben, és nincs információja sem a fejlesztésről, sem a költségekről.

A Telex az üggyel kapcsolatban megkereste a Belügyminisztériumot, amelytől azt a választ kapta, hogy

„a lélegeztetőgépek átalakításának vizsgálata jelenleg is folyamatban van.”

A tárca hozzátette, hogy a feladatba minden szakmai partnert bevonnak, akit szükséges és szakmailag indokolt.

A magyar állam a koronavírus-járvány alatt 12 ezer lélegeztetőgépet vásárolt Kínából, de ezek nagy része a gödöllői raktárban áll, havi 82,5 millió forintért tárolják őket. A beszerzést lebonyolító cégek, a Fourcardinal Tanácsadó Kft. és a TMT Technics Kft. közben megszűntek vagy sikertelenül próbálták eladni a gépeket. A portál felidézi, nemrég kiderült, hogy Takács Péter államtitkár sógora is érintett volt a beszerzésben az SRF Silk Road Fund Holding Zrt.-n keresztül, amely részesedést kapott a Fourcardinal nyereségéből, igaz, az egészségügyi államtitkár később azt állította, hogy a sógora csak alkalmazott volt a cégben. A Belügyminisztérium cáfolta, hogy Takács Péter vagy családtagjai bármilyen jövedelmet kaptak volna a tranzakcióból.