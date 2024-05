Megszületett az Orbán-kormány terve, mi legyen a méregdrágán vett kínai lélegeztetőgépek egy részével

Á. Z.;

Orbán-kormány;üzlet;alvászavar;lélegeztetőgép;Takács Péter;

2024-05-28 07:05:00

Súlyos alvászavarral küzdők kaphatják. Úgy tűnik, a biznisz miatt Magyarország több száz milliárd forintot bukott.

Alvási apnoéban szenvedő embereknek akarja odaadni Takács Péter egészségügyi államtitkár azt a 16-17 lélegeztetőgépet, amelyet az Orbán-kormány a Covid-19-járvány idején vett összesen körülbelül 300 milliárd forintért – derül ki a 24.hu cikkéből. A politikus a parlament népjóléti bizottságának április 16-i ülésén beszélt erről, hozzáfűzve, a Bay Zoltán Kutatóintézet bevonásával vizsgálják, hogyan lehet úgy átalakítani a lélegeztetőgépeket, hogy megfeleljenek erre a célra. 77 ezer alvási apnoés magyar kaphatja meg természetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

Az alvási apnoe egy potenciálisan súlyos alvászavar, amelynek során a légzés alvás közben időről időre abbamarad, majd újra elindul.

A 16-17 ezer lélegeztetőgép a pandémia egyik nagy, minimum korrupció gyanúját felvető üzlete volt. Takács Péter a népjóléti bizottság ülésén el is ismerte, a „járványügyi helyzet” nem indokolja azt, hogy ekkora számban tartsanak lélegeztőgépeket raktáron. Elmondta azt is, hogy a beszerzett lélegeztetőgépek különböző tudásszintűek. Vannak olyanok, amelyek az intenzív osztályos igénybevételnek, illetve az ottani elvárásoknak megfelelnek. „Ezek nagy része most is kórházaknál van, tehát a régebbi gépeket lecseréltük, a régieket leselejteztük, az újak pedig beálltak” – magyarázta az államtitkár, hozzátéve,. A léegeztetőgépek egy része kisebb tudásszintű, non-invazív légzéstámogatásra alkalmas berendezés. Ezeket kapnák az alvási apnoében szenvedők.

Az eseményen megjelent Révész János OKFŐ-főigazgató, aki nem akart élni az érdemi felszólalás lehetőségével, mindössze annyit árult el, hogy az OKFŐ jelenleg 26 raktári telephelyet működtet, közülük az egyik a gödöllői, ahol 12 ezer lélegeztetőgépet, 7414 darab invazív és 4731 darab nem invazív berendezést tárolnak. Ez már 2023 októberében kiderült, amikor Szabó Tímea arról számolt be, havi bruttó 82 és fél millió forintba kerül csak az, hogy a raktárt béreljenek nekik. 2024 februárjában aztán jött a hír, hogy a méregdrágán vett lélegeztetőgépeket töredékáron bocsátották árverésre, ahhoz képest, hogy eredetileg darabonként 10 760 000 forintért vették őket, egy 500 és egy 249 darabos tételüket már darabonként 13 ezer orintért is meg lehetett venni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési oldalán. Erre azután nyílt lehetőség, hogy a Szijjártó Péter vezette KKM a végrehajtást kezdeményezett az eredetileg optikai eszközökkel foglalkozó TMT Technics Kft. ellen, amelyet 2020-ban a tárca bízott meg a lélegeztetőgépek beszerzésével.