Sándor Fegyir: Minden éjjel a háborúval álmodom

De Balaton ide vagy oda, a táborozók számára a legnagyobb élmény a csönd: itt nem hallják a szirénákat és az égen is csak polgári repülők zúgnak.
Fekete Norbert és Batka Zoltán videója.
2025-08-21 09:42:00 CEST
