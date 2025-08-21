Sándor Fegyir: Minden éjjel a háborúval álmodom

Videó;Magyarország;Ukrajna;Balaton;interjú;vakáció;orosz-ukrán háború;Fegyir Sándor ;

2025-08-21 09:42:00 CEST

Ukrajna budapesti nagykövete a hegyvidéki önkormányzat szántódi nyaralójában vendégeskedett, ahol közel hetven ukrán gyerek vakációzik. Videóinterjú.

De Balaton ide vagy oda, a táborozók számára a legnagyobb élmény a csönd: itt nem hallják a szirénákat és az égen is csak polgári repülők zúgnak.

Fekete Norbert és Batka Zoltán videója.