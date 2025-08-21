Izrael bejelentette, hogy megkezdődött a Gázaváros elleni hadművelet első szakasza

Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Gáza;hadművelet;

2025-08-21 08:25:00 CEST

A palesztinok tömegesen kezdtek el menekülni a Gázai övezet fővárosából.

Rengeteg palesztin menekül el Gázavárosból, miután az izraeli hadsereg bejelentette, hogy megkezdte a tervezett hadműveletének első lépéseit – írja a BBC.

Az izraeli katonai egységek a napokig tartó intenzív támadások után megvetették a lábukat a több mint egymillió palesztinnak otthont adó város szélén. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár ismét azonnali tűzszünetet sürgetett, hogy megelőzzék a Gázaváros elleni katonai művelet által elkerülhetetlenül okozott haláleseteket és pusztítást.

Egy izraeli katonai szóvivő eközben arról számolt be, Zeitoun és Dzsaballa abalia térségében már dolgoznak azon, hogy előkészítsék a JIszrael Katz védelmi miniszter által kedden jóváhagyott offenzívát, melyet a héten a biztonsági kabinet elé terjesztenek. Izrael több mint hatvanezer tartalékos katonát hívott be, hogy felváltsák a műveletben az aktív szolgálatot teljesítő erőket.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott, „rövidíti az időkeretet” a Gázában lévő, általa „utolsó terrorista fellegváraknak” nevezett területek elfoglalására. Az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító palesztin Hamász eközben azzal vádolta az izraeli vezetőt, hogy folytatja a „brutális háborút az ártatlan civilek ellen Gázavárosban”, és bírálta a regionális közvetítők új tűzszüneti javaslatának figyelmen kívül hagyását.

A BBC szerint várhatóan több százezer palesztint evakuálnak majd, és szólítanak fel, hogy menjenek dél-gázai menedékhelyekre. A Vöröskereszt arra figyelmeztetett, hogy a művelet súlyosbíthatja a már így is katasztrofális helyzetet Gázában.