Török Gábor: Sulyok Tamás nem csak politikai, de digitális analfabéta is

Török Gábor;Sulyok Tamás;

2025-08-21 13:57:00 CEST

Kínosabbnál kínosabb baklövéseket követ el az államfő.

A politikai mellett a digitális analfabétizmus is létezhet - jelentette ki egy csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében Török Gábor.

A politikai elemző arra reagált, hogy az államfő kitörölte a munkácsi rakétatámadásról szóló bejegyzéséből az „oroszŃ szót.

A szakértő hozzátette, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb, amit egy politikus kivesz a szövegből.

Török Gábor nem először fogalmazott kritikát az államfővel szemben. Korábban is bírálta Sulyok Tamást, amikor a köztársasági elnök közösségi oldalán üzent a mocskosfideszező fiataloknak. Akkor úgy fogalmazott: „Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus? Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér?”