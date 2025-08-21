Sulyok Tamás mély együttérzését fejezte ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, aztán villámgyorsan kihúzta az orosz szót a rakétatámadás elől

Oroszország;Ukrajna;légicsapás;Munkács;Sulyok Tamás;

2025-08-21 10:29:00 CEST

A köztársasági elnök mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt. Utána egy jelzőt törölt a bejegyzéséből.

Mély együttérzését fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt.

Bejegyzésében kiemelte, az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.

„Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére”

– üzente a köztársasági elnök.

A 444 arra hívta fel a figyelmet, Sulyok Tamás módosította a bejegyzése szövegét, mivel az eredeti úgy szólt, hogy mély együttérzését fejezi ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi jobbulást kíván. Ebből törölte az orosz jelzőt.

Mint mi is megírtuk, a kárpátaljai Munkácson egy üzemet ért orosz találat, és a támadásban többen megsérültek, tíz embert vittek a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan mentek be ellátásért. A város hivatalos oldalán arra kérték a helyieket, hogy a füstfelhő miatt ne nyissanak ablakot és az utcára se menjenek ki. A városháza szerint stabil a sérültek állapota. Miroszlav Bileckij kárpátaljai regionális kormányzó a Facebookon azt írta, reggel 7 órakor még zajlott a mentés, kérte, hogy rajta kívül senki ne osszon meg felvételeket a támadás hatásairól, részleteket pedig későbbre ígért. A politikus későbbi tájékoztatása szerint egy orosz drón becsapódott a Huszttól északra fekvő Hárspatakon (Lipovec) is, de ott senki nem sebesült meg, egy lakóházban és az áramvezetékben esett kár.

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok.