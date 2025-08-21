Szijjártó Péter szerint mielőbb békére van szükség, csak azt nem említette, hogy Munkácsra az oroszok mértek csapást

Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;légitámadás;Munkács;

Reagált az Ukrajnából érkezett hírekre a külügyminiszter, konkrétumokat azonban nem említett.

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség – közölte Szijjártó Péter külgazdaság is külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető arra nem tért ki, hogy orosz találat ért egy üzemet a kárpátaljai Munkácson, és a támadásban többen megsérültek, azt azonban megjegyezte: mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás. Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak – üzente a külügyminiszter.

Nem sokkal korábban Sulyok Tamás köztársasági elnök is sajátos bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán: ő mély együttérzését fejezte ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, ám aztán villámgyorsan kihúzta az orosz szót a rakétatámadás elől.

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok.