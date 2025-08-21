Nem nyilatkozik a tűzijáték szövegkönyvének a szerzője, valóban Magyar Péterre gondolt-e, amikor Magyarország árulójáról írt

tűzijáték;augusztus 20.;Magyar Péter;

2025-08-21 13:52:00 CEST

Sikerült a nemzeti ünnepbe egy alig burkolt kampányüzenetet is belevinni.

Nem válaszolt a tűzijáték szövegkönyvének a szerzője, hogy kézenfekvő párhuzamként valóban a Tisza Párt elnökére célzott-e a történetben szereplő áruló, Orseolo Péter említésekor: a szövegkönyv szerzője, Ugron Zsolna József Attila-díjas írónő arra hivatkozva hárította el a Blikk megkeresését az ügyben, hogy nem nyilatkozhat. (Ez gyaníthatóan valamiféle titoktartási kötelezettséget jelent, amely a produkció egészére vonatkozik – a szerk.)

Az M1 Híradó által élőben közvetített műsor 15 perc 33 másodpercnél hangzott el, hogy „halála után István király országa belviszály és testvérharc martalékává lett”, majd a narráció szerint Orseolo Péter került a trónra, akinek „dölyfössége és felfuvalkodottsága” szenvedést okozott, tanácsait „az idegenek súgták”, és bár ezért a magyarok elűzték, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt vissza. A szöveg szerint ekkor egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát: „Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok megelégelték a rabságot, Pétert elkergették és megvakították” – hangzott el a tűzijátékot kísérő narrációban.

A politikai kommunikációban a Fidesz és az Orbán-kormány politikusai másfél éve visszatérően azt állítják, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke elárulja Magyarországot a brüsszeli elit kedvéért.

A történetmesélő narráció 2021-től vált az ünnepi műsor fénypontja, a budapesti tűzijáték részévé.