Kemény aktuálpolitikai üzengetéssé fajult a 2025-ös tűzijáték, egy egész epizód az áruló (Orseolo) Péterről szólt

2025-08-20 22:20:00 CEST

Rossz az, aki Magyar Péterre gondol.

2021 óta a történetmesélés is része az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat fénypontjának, a budapesti tűzijátéknak, amelybe idén a 2026-os parlamenti választást felvezető fideszes kampány előhangjaként egy alig burkolt aktuálpolitikai üzenet is belefért – derült ki az M1 Híradó élő közvetítéséből.

Ez 15 perc 33 másodpercnél jött, amikor is a narrátor belevágott abba, hogy „halála után István király országa belviszály és testvérharc martalékává lett”, a trónra ugyanis Orseolo Pétert ültették, akinek „dölyfössége és felfuvalkodottsága” rengeteg szenvedést okozott, tanácsait „az idegenek súgták”, és bár ezért a magyarok elűzték, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt ránk, egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát. – Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabságot a magyarok megelégelték, Pétert elkergették és megvakították – mesélte szenvedélytől izzó hangon a narrátor. Összehasonlításul: a Fidesz és az Orbán-kormány politikusainak másfél éve visszatérő szólama, hogy Magyar Péter, az ellenzéki Tisza Párt elnöke elárulja Magyarországot a brüsszeli elit kedvéért. A Telex úgy tudja, hogy az Orseolo Péterről szóló epizód szövegét papíron osztogatták is a tűzijátékra összegyűlt tömegben.

Ami Orseolo Pétert illeti, őt a narrátor szövegével ellentétben nem ültették a trónra, maga I. István király nevezte ki az örökösének. Kétszer, 1038 és 1041, illetve 1044 és 1046 között uralkodott, de tényleg ő volt az, aki a Német-római Birodalom hűbéresévé tette Magyarországot, ez hűbéri lét legyen minden német-római császári és más későbbi hasonló követelés alapja.

Egyébként közvetlenül a narrátor által említett árulás után a világhírű XIX. századi német zeneszerző, Richard Wagner műve, A walkürök lovaglása nyitány csendült fel a tűzijáték alatt. Egyelőre nem világos, hogy ezzel a rendezők ironizálni akartak-e vagy sem.

Az Európa legnagyobbjaként reklámozott tűzijáték idén bruttó 3,6 milliárd forintba került.