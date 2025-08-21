Magyar Péter reméli, hogy Szijjártó Péter már bekérette Oroszország nagykövetét a Munkácsra mért csapás miatt

„Mélységes szomorúsággal értesültünk a Munkács városát és ezzel magyar honfitársainkat ért orosz rakétatámadásról. Jobbulást kívánunk a sérülteknek!” – írta Magyar Péter csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke bejegyzésében felidézte, Sulyok Tamás „báb köztársasági elnök” az eredeti posztjában (melyben kifejezte együttérzését) még orosz rakétatámadásról írt, majd törölte az orosz szót a bejegyzéséből. Ezzel kapcsolatban megállapította, hogy „mindig van lejjebb”, és azt üzente, Sulyok mélységesen szégyellje magát.
Magyar Péter megjegyezte, remélik, hogy Szijjártó Péter, mint a nemzettársaiért aggódó külügyminiszter már bekérette „a más országok belügyeibe soha be nem avatkozó Oroszország” nagykövetét.Orosz rakétatalálat érte Munkácsot, többen megsérültek
Mint mi is megírtuk, a kárpátaljai Munkácson egy üzemet ért orosz találat, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadással összefüggésben jelenleg 15 sérültről tudni. Miroszlav Bileckij kárpátaljai regionális kormányzó a Facebookon azt írta, reggel 7 órakor még zajlott a mentés, kérte, hogy rajta kívül senki ne osszon meg felvételeket a támadás hatásairól, részleteket pedig későbbre ígért. A politikus későbbi tájékoztatása szerint egy orosz drón becsapódott a Huszttól északra fekvő Hárspatakon (Lipovec) is, de ott senki nem sebesült meg, egy lakóházban és az áramvezetékben esett kár.
Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok.
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, a délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség. Azt azonban nem említette, hogy az oroszok csapást mértek Munkácsra.