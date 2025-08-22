Nemrég leégett Mórágy ikonikus buszmegállója, ám a helybéliek azonnal hozzáfogtak, hogy újjáépítsék

újjáépítés;buszmegálló;Mórágy;

2025-08-22 12:05:00 CEST

A megálló két hónap múlva megint ott lehet a turisták bakancslistáján.

Egy 33 éves férfi augusztus 10-én, vasárnap éjjel felgyújtotta Mórágy buszmegállóját. Az alig 18 négyzetméteres épület közösségi találkahelyként szolgált a 720 lelkes, Tolna megyei faluban, miután 2022-ben a mórágyiak felújították, bútorokkal berendezték, és képekkel, könyvekkel otthonossá tették megállójukat. Erre a kicsi házra támadt rá a Mórágyról elszármazott, többnyire Dunaszekcsőn tartózkodó Tibor, aki a könyveket dühöngve-üvöltözve földre szórta és meggyújtotta. A lángok belekaptak a bútorokba, elégtek a szekrények, a székek, a képek és a függönyök, csak két fotel menekült meg. Az alkoholos, drogos állapotban lévő férfi egy acél biciklitartóval betörte az ott parkoló busz szélvédőjét is. A rendőrök elfogták az elkövetőt, aki beismerte tettét, de annak okára nem tudott magyarázatot adni. A szekszárdi rendőrkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy – várhatóan – jelentős értékű rongálással, közveszélyokozással, közérdekű üzem megzavarásával és kábítószer birtoklással gyanúsítják majd meg az egyelőre orvosi kezelésre szoruló férfit.

A mórágyiak szerint Tibor feje pár évvel ezelőtt balesetben megsérült, azóta erős gyógyszerre szorul. A férfinek állandó munkája nincs, s főképp abból él, hogy apja Hollandiában dolgozik, és pénzt küld neki. Tibor pár héttel korábban már okozott tüzet, akkor egy fából ácsolt, utcai szemétládát gyújtott fel a buszmegállótól ötven lépésnyire. Mindkét esetnek voltak tanúi, de senki nem mert szembe szállni a férfivel, mivel erős felépítésű, és ha rátör az agresszió, kiszámíthatatlan.

A mórágyiakat felháborította a vasárnapi bűncselekmény. Nagyon megszerették ezt a boltíves ablak- és ajtónyílású épületet, ami egykor húsbolt volt, s az ötvenes-hatvanas évek fordulóján alakították át megállóvá. Glöckner Henrik, a Tolna megyei falu független polgármestere kérdésünkre válaszolva elmondta: három évvel ezelőtt a falu német kisebbségi önkormányzata vetette fel, hogy az épületet vonzóbbá kellene tenni. Például oly módon, hogy be lehetne rendezni kiszolgált, de azért használható, régi bútorokkal. Az ötlet megtetszett a falu képviselő-testületének, ezért önkormányzati pénzen, illetve önkéntes munkával kijavították a falakat, a német hagyományőrző egyesület pedig bebútorozta a házat.

- Az országban nem volt még egy ilyen megálló, csodájára jártak – állítja a községet 2010 óta vezető polgármester.

- A kéktúra útvonal elhalad a megálló előtt, a túrázók szívesen megálltak, megpihentek itt. Minden júliusban a falu felhagyott gránitbányájában rockfesztivál rendeznek, annak a közönsége is sokat időzött a megállóban. Előfordult az is, hogy valaki szemetet szórt el a házban, vagy bepisilt az egyik sarokba, emellett háromszor a faliórát is elloptak innen, de mi nem törődtünk vele, kitettünk új órát, és a közmunkások állandóan takarították az épületet.

A tűz pusztítása után a mórágyiak úgy vélték, minél gyorsabban helyre kell állítani a falu ikonikussá vált hírességét. Már vasárnap este több, helybéli iparos jelezte a polgármesternek, hogy ő, ha kell térítésmentesen beszáll ebbe a munkába, mások bútorokat és pénzt ajánlottak fel. Glöckner Henrik az eset után hétfőn reggel a megállóba irányította a falu hat közmunkását, akik hozzáfogtak a romeltakarításhoz, majd a megkormosodott vakolatot leverték a falról és a mennyezetről. Szerdán kész is voltak mindezzel, s Jónás Balázs, a mórágyi falubusz sofőre - aki most a felújításon pallérkodik – arról számolt be, hogy hamarosan jön a villanyszerelő, ő majd lecseréli a megpörkölődött vezetékeket, és villanyórát szerel a házba (mert eddig az utcai közvilágításra volt kapcsolva benti lámpa). Aztán jön a kőműves vakolni, később meg a festő, hogy meszeljen.

Az aznapi műszakot már befejező közmunkások elégedetten bólogattak, s egyikük, Bíróné Ördög Annamária megjegyezte:

- Ez nemcsak egy megálló, ide szívesen beülnek a mórágyi fiatalok beszélgetni, sok turistának meg rajta van ez a ház a bakancslistáján, ők amint ideérnek, képeket és videót készítenek, és felteszik a Facebookra. Mi ennek nagyon örültünk.

Egyelőre csak a katasztrófaturisták állhatnak meg a kiégett háznál, de Glöckner Henrik szerint két hónap múlva visszaállhat a régi állapot.

- Ez a csapás bebizonyította, hogy ez a falu mennyire összetart, minden munkára van felajánlásunk, a bútorok is megvannak már, az anyagköltségekre meg többen pénzt ígértek – említette a polgármester.

Mórágyon egykor német családok éltek, az őslakosok 90 százalékát azonban 1946-ban és '48-ban kitelepítették Nyugat-Németországba. A traumát megszenvedő 1669 német-gyökerű mórágyi leszármazottai vissza-visszajárnak, és most pénzt ajánlottak fel a falunak a megálló rendbetételére. Egy cég meg az ország másik végéből arra tett ajánlást, hogy a téglából falazott íveket homokfúvással ingyen megtisztítják, úgyhogy „pofásabb” lesz az épület, mint korábban. A felajánlások java a helybéliektől érkezett. Nagy László vállalta, hogy kimeszeli az épületet. Az 58 éves festő így magyarázza döntését:

- A tűz után azonnal eldöntöttem, hogy kifestem a megállót, anyagra se kell pénz, maradt annyi anyag más munkákból. Én itt éltem mindig, és tudom, hogy a mórágyiaknak mennyire fontos ez a megálló, hogy szívügyük – persze, hogy megcsinálom!

A megálló vakolását Kostyál Hunor végzi majd el kivitelező cégével. A 29 éves férfi a közeli Bátaszékről költözött ide.

- Legényként gyakran jártam át Mórágyra, mindig tetszett ez a falu – idézi meg a múltat Hunor. – Egyszer itt dolgoztam és hallottam, hogy meghirdetnek egy házat. Megvettem. Családot már itt alapítottam, két gyermeket nevelünk. Nagyon jó Mórágyon élni. Mert szép ez a falu, szép a környezete, és remek emberek élnek itt. Több városban is laktam, de sehol sem éreztem annyira jól magam, mert ennek a falunak varázslatos a közössége. A mórágyiak összetartók, alig várják, hogy segíthessenek egymásnak, ha itt egy embernek van valamilyen szerszáma, akkor az egész falunak van, mert bárkinek kölcsönadja. Gyakran előfordul, hogy valaki füvet nyír, és ha látja, hogy a szomszédnak is megnőtt a füve, akkor lenyírja az övét is. Itt megtanultam, hogy a boldogság nem a gazdagság, hanem az, hogy kik vesznek körbe, milyen közösségben élsz, kire számíthatsz. Itt mindenkire…